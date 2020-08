BTS publica el primer tráiler de su película 'Break The Silence: The Movie Persona'

BTS ha publicado el primer tráiler de su próxima película: 'Break The Silence: The movie: Persona'. Un largometraje que estará disponible en los cines a partir del próximo 10 de septiembre.

'Break The Silence: The Movie: Persona', muestra a los chicos en su gira mundial, 'Love Yourself: Speak Yourself'. De esta manera podemos adentrarnos en su mundo viendo cómo son una vez que se bajan del escenario y mientras recorren ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Londres, Sao Paulo u Osaka.

Además, esta película inmortaliza a BTS convirtiéndose en el primer grupo coreano en actuar en el estado de Wembley. Desde la página web oficial de la película adelantan que Jin, Jimin, Suga, RM, V, J-Hope y Jungkook se muestran más abiertos que nunca y cuentan aspectos sobre su vida privada que no conocemos.

Esta película es también la antesala a la celebración de su séptimo aniversario, que se ha visto interrumpido debido al coronavirus. Las entradas estarán disponibles en la página web oficial de la película www.breakthesilencethemovie.com

El tráiler llega en medio de la promoción del comeback de BTS y es que queda tan sólo una semana para que podamos escuchar el nuevo tema de los bangtan boys, 'Dynamite', sus primer single en inglés.