Ya conocemos más detalles sobre los 'Calvo Games', la competición benéfica que ha organizado TheGrefg para luchar contra el coronavirus. Tal y como anunció el copropietario de Team Heretics, el evento consiste en una competición en la que cuatro capitanes se pondrían al mando de cuatro equipos y tendrá lugar del 1 al 3 de mayo.

Pues bien, Grefg ha revelado quiénes serán los encargados de capitanear los teams. Para esta competición tan especial, el streamer ha puesto a la cabeza Ibai Llanos, AuronPlay y DjMariio. El cuarto líder, como no podía ser de otra forma, es el propio TheGrefg.

El ex de Marta Díaz ha querido dedicar unas palabras a cada uno de los capitanes para justificar las razones por las que ha querido contar con ellos:

"DjMariio es el youtuber más grande de FIFA, he jugado contra él en el Bernabeu y tiene vídeos con futbolistas profesionales; Ibai es el mejor caster que he visto en mi vida, le pones una carrera de canicas, de mojones, te la castea y te lo pasas bien, es dios; AuronPlay, ¿quién no conoce a AuronPlay? es simplemente un calvo".

TheGrefg ha vuelto a hacer alusión a la ausencia de pelo que da nombre a la competición mientras se atusaba la barba y se pasaba la mano por su cabeza: "más adelante entenderéis esto".

Además, ha anunciado cuáles han sido los juegos seleccionados para el torneo. Sí, en plural, porque el youtuber ha sorprendido escogiendo nada más y nada menos que cinco juegos diferentes a los que tendrán que enfrentarse los cuatro equipos. Como ya se veía venir, Fortnite, juego predilecto de Grefg no podía faltar. A este battle royale de Epic Games se suman League of Legends, Warzone, FIFA y Valorant.

A lo largo de hoy, el organizador del evento confirmará quiénes son los participantes y se reserva para el jueves, día antes de la inauguración del torneo, la explicación de la dinámica, tal y como ha explicado en un vídeo que ha subido a su canal de YouTube.

TheGrefg sigue generando hype diciendo que aún falta por anunciar algo muy grande y que le genera "una emoción más grande que esta habitación", ha dicho mientras no podía contenerse y mordía el micrófono.