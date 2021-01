Canciones que necesitamos bailar en las discotecas cuando la pandemia acabe

A este paso las discotecas van a parecer algo más antiguo que la palabra guateque.

Circulan por Internet numerosas bromas sobre cómo será nuestro regreso al mundo de la noche cuando la pandemia termine. Como, por ejemplo, que cuando abran las discotecas ya podrán ir hasta los que nacieron en el 2006, es decir, aquellos que ahora mismo tienen 15. Sí, ese niño al que le dabas clases particulares, tu vecina de enfrente o, incluso, tus primos. Una tragedia, sí.

A lo largo de 2020, y lo que llevamos de 2021, han ido saliendo canciones con las que merece la pena darlo todo. Sí, esas canciones que escuchas en casa y cierras los ojos para teletransportarte a esos tiempos en los que restregarte con cientos de personas sudorosas no se consideraba una actividad de riesgo propagadora de un virus mortal.

Es el sentimiento colectivo de toda una generación. Ibai Llanos, por ejemplo, ya fantasea con estrenar la discoteca privada de su nueva casa celebrando una fiesta a la que asistan Bad Bunny y Ozuna para marcarse un pequeño concierto.

Hemos creado una playlist colaborativa con algunas de las canciones que necesitamos bailar en la discoteca cuando la pandemia se acabe. ¿Cuáles son las tuyas? Participa en la lista y añade los temazos con los que necesitas quemar las discotecas.

‘TUSA’ de Karol G y Nicky Minaj

Sí, necesitamos volver a bailar el himno de la cuarentena. Esa a la que nos aferrábamos más que a ‘Resistiré’.

‘Don’t Star Now’, ‘Physical’ y ‘Levitating’ de Dua Lipa

Para creernos divas encima de las tarimas.

‘Safaera’ y ‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny

Uno de los grandes males de la COVID-19 ha sido que Bad Bunny haya sacado tres discos y no hayamos podido quedarnos a gusto perreándolos.

‘Hawai’ de Maluma

Para ponernos un poco intensitos pensando en todo lo que se pierden nuestros exs por habernos dejado por videollamada.

‘TKN’ de Rosalía y Travis Scott

Paso número 1: saca culo y perrea cada vez que la canción diga ‘TKN’. Paso número 2: haz como que disparas con una pistola imaginaria con el sonido de las balas. Paso número 3: termina poniendo los brazos en alto diciendo ‘La Rosalía’.

‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion

Es hora de poner a prueba las coreos que has aprendido en TikTok. Eso sí, lleva cuidado no vaya a ser que te lesiones.

‘Blinding Lights’ de The Weeknd.

Ha sido la canción más escuchada de 2020 en Spotify aunque cuando la bailes con tus colegas os sintáis salidos de los ochenta.

‘Relación remix’ de Sech

Solo por todos los artistas que se han unido en este remix del tema de Sech merece la pena bailarla.

‘Se iluminaba’ y ‘A un paso de la luna’ de Anna Mena y Fred De Palma.

Canciones veraniegas donde las haya. Se merecen como mínimo una noche bailando hasta el amanecer en la terraza de un chiringuito.

‘Agua’ y ‘Amarillo’ de J Balvin

Porque no hay fiesta si no está J Balvin en ella. Así de simple.

‘Ay dios mio’ de Karol G

Because el retorno de las putivueltas necesita una banda sonora a la altura.

‘Santería’ de Lola Índigo , Danna Paola y Denise Rosenthal

La canción perfecta para sentirte empoderada junto a tus amigas.

‘Dákiti y ‘La noche de anoche’ de Bad Bunny con Jhay Cortez y Rosalía respectivamente.

¿Quién no quiere gritar como si estuviera poseído ‘Baby ya yo me enteré se nota cuando me ve'/ Ahí donde no has llegao' sabes que yo te llevaré/ Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé/ ¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no nos dejamos ver? Mientras saltas apoyándote en tus colegas, obvio.

¿Y recrearse con ‘La noche de anoche’ mientras recuerdas lo bien que te lo pasaste con tu crush haciendo travesuras?

‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana

Porque la rumbachata se te mete por los huesos y no puedes parar de bailarla una vez que empiezas. Cabe destacar también ‘Demasiadas mujeres’ por la parte de ‘Campanera’ para pegar saltos como si no hubiera un mañana y la parte final de ‘Nunca estoy’ para moverte como los porteadores de Ghana.

Nathy Peluso y Bizarrap. Y ‘Sana Sana’. Y ‘Delito’.

“Me estás perreando el corazón. Bailamos que parece un delito (...). En la disco quiero tu mordisco”. No tenemos nada más que añadir señoría.