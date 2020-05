Charli D'Amelio está comprobando el precio que tiene la fama. Con tan sólo 16 años, la joven estadounidense se ha convertido en toda una superestrella en las redes sociales. Gracias a la viralidad de Tik Tok ha conseguido alcanzar en menos de un año más de 50 millones de seguidores.

Sin embargo, ahora está comprobando en sus propias carnes el lado malo de convertirse en un personaje público, en ese ídolo de masas infantil al que todos los adolescentes quieren imitar. Al igual que le llegan miles de corazoncitos rojos y que miles de chicas y chicos crean dúos con sus populares bailes, Charli también tiene que enfrentarse a los comentarios negativos.

Destacan los comentarios en los que se critica su físico, ya que consideran que está demasiado delgada. La tiktoker recibe a diario mensajes de odio procedentes de haters que no llega a comprender. "Sólo soy una niña", repite D'Amelio una y otra vez en el vídeo que ha subido a sus redes sociales para enfrentarse a los que la insultan y critican mientras los mensajes se suceden en la pantalla a un ritmo frenético. Después podemos ver una serie de imágenes en las que Charli aparece llorando.

"Explicadme por qué todo el mundo me odia, no me considero una mala persona" o "duele" son algunos de los textos que acompañan a las fotos que demuestran su tristeza. A pesar de que la tiktokera se lo ha pensado mejor y ha decidido borrar el vídeo de su cuenta de Tik Tok, sigue disponible en sus historias de Instagram y a algunos usuarios les ha dado tiempo a grabarlo.

Según Just Jared Jr., Charli ha comentado en una entrevista exclusiva para Girl's Life que su mayor apoyo es su hermana Dixie, con quien de la mano ha conocido la fama: "Nos hemos dado cuenta de que pase lo que pase, nos cubrimos las espaldas mutuamente y nadie puede interponerse en el camino".

Precisamente, tanto Charli como Dixie han colaborado con UNICEF en una campaña contra el ciberacoso y la propia Charli acaba de denunciar una tendencia que estaba surgiendo en Tik Tok y que incitaba a burlarse de las personas con autismo.