Conchi Ríos: la streamer torera a la que Ibai echó un capote

Casi 200.000 personas estuvieron ayer pendientes del sexto 'Charlando Tranquilamente' de Ibai, que tuvo a Sergio Ramos como invitado estrella. El capitán del Real Madrid se salió muy poco del tema deportivo, y aun así el programa sumó más espectadores que Auronplay, Rubius y TheGrefg juntos. De locos.

Por eso cuando terminó la charla Ibai se pensó durante un rato a quién podría hacerle host. Derivar una audiencia tan grande supone un empujón importantísimo para cualquier streamer, por lo que el vasco optó por alegrar la noche a una chica con muy poquitos viewers. "Mira, esta chica está de cumpleaños", y allá que mandó a sus espectadores.

La streamer en cuestión resultó ser Conchi Ríos, murciana que ayer llegó a la treintena y que estaba charlando tranquilamente con un banderillero amigo suyo. Su audiencia pasó de 25 personas a más de 100.000 en cuestión de segundos, lo que la convirtió por unos momentos en la retransmisión más vista de Twitch en España. ¿Lo más gracioso? Que aparte de streamer, es torera.

"¿Sabes quién es Ibai?", pregunta cautelosa Conchi, oliéndose algo raro: "Me ha hecho host y no sé si será por algo bueno o malo". El caso es que su reacción natural y la gracia con la que siguió su retransmisión le ganó 3000 seguidores en un instante, 10 veces más de los que tenía hasta la llegada de Ibai.

"Me pondría a dar unos saltitos de alegría para agradecer todo", dijo divertida, invitando a la audiencia a que se pasen más por su canal. "Emito todos los días y tocamos la actualidad de mi mundo con risas", confesó encantada con la buena acogida entre la audiencia aunque reconoce que también tuvo unos cuantos haters.

"He tenido que silenciar a muchos por los insultos, pero no quiero convencer a nadie de nada", asegura. "Solo estoy aquí para enseñar lo que hago, y si os lo pasáis bien conmigo estáis invitadísimos". En fin, una streamer torera, motera, con consejos de belleza en su Instagram y unas maneras tan alegres que desde luego se sale de la norma. "Sé que soy rara, pero no se lo digáis a nadie".

Conchi ha pasado de estar charlando con su colega Carlos ("mira la camiseta que llevas puesta, anda") y dos docenas de personas viéndoles, a acabar soplando las velas con 100.000 personas. Un cumpleaños que no olvidará, eso seguro, y esta tarde tendrá en su stream a Jesulín de Ubrique. ¿Estamos frente a la Ibai de la tauromaquia?