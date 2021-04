Cristinini en Zapeando: así ha sido su estreno

Que los viernes son los días más animados lo sabe Mufasa como lo sabe Zapeando, y para hoy se dejaron en el programa de La Sexta una sorpresa con sabor streamer: Cristinini se ha estrenado como colaboradora.

La creadora de contenido con más seguidores en Twitch se ha unido a Dani Mateo, Valeria Ros, Miki Nadal, Marta Torné y Quique Peinado para explicarles cómo funciona eso de hacer stream y cuáles son los puntos fuertes de la plataforma.

Metida en eso de retransmitir partidas desde hace más de 5 años, ha sido testigo directo de cómo ha crecido este mundillo. Y quizá por eso es una de las más indicadas para soltar consejos a aquellos que quieran comenzar en esta plataforma, y para analizar de primera mano la actualidad en ese canal de comunicación.

Tras explicar qué hace diferentes los estilos de Ibai, Rubius y Auronplay, y a petición de Dani Mateo, ha hecho una demostración en directo de que en Twitch cabe cualquier juego. Los colaboradores en plató y ella desde su casa han echado una partida rápida a GeoGuessr, uno de los títulos más cachondos y populares entre los streamers.

Aunque había mucho cachondeo con el tema del salto generacional entre unos y toros, tanto Valeria Ros como Marta Torné se han mostrado interesadas en abrirse un canal propio. Como Cristinini va a estar de vez en cuando conectándose al programa, no descartes una partida de Among Us en directo un día de estos...

Es de hecho la segunda vez que se pasa por el programa de las sobremesas de La Sexta, después de que hace un par de meses apareciera para dar lecciones de argot streamer. Aquella vez fue invitada, a partir de ahora será como 'zapeander'.

Dani Mateo ha prometido que veremos más de ella en los próximos días, algo que ha parecido caer muy bien en redes sociales. Habrá que ver si el presentador se lo toma tan bien cuando le claven puñales por la espalda (en una partida de Among Us, se entiende).