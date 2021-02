Entrevistamos a Cristinini, la única chica de Ibailand

"Siempre he ido trabajando en función de cómo me venían las cosas, no me imaginaba llegar hasta aquí". Cristinini ha pasado de tener audiencias de 30 personas que veían cómo intentaba de subir de nivel en League of Legends a convencer a 1,7 millones de seguidores en Twitch. "Para mí esto es un sueño", nos cuenta en unos audios de WhatsApp.

Es la streamer más popular de España (por delante de Biyín), y le quitó el puesto (guiño-guiño) a Paula Gonu en la casa de Ibailand con una de las presentaciones más memeables que se recuerdan.

Pero no solo en Twitch destaca esta catalana de ascendencia andaluza. Después de superar el millón de seguidores en YouTube (un canal alimentado básicamente de refritos de su stream). "No sé si voy a encontrar el tiempo suficiente que requiere esta plaforma, pero estoy viendo que la gente me apoya mucho ahí y quiero hacer contenido exclusivo para ellos".

Respecto a la supermansión que han pillado, Cristina lo ve como "un sitio de trabajo. Yo tengo un piso donde hago mi vida pero los que vamos allí, aparte de compartir momentos entre compañeros, es para crear contenido: IRLs, streams compartidos, vídeos especiales...".

Respecto al cambio de rumbo anunciado por Ibai para su nueva etapa, opina que "van a seguir haciendo contenido independiente en el día a día" aunque por supuesto "colaborarán en ideas muy chulas". Y añade con un poco de misterio que "habrá nuevos formatos de los que no puede decir nada", especialmente pensados para Twitch.

"Me han salido muchas cosas este año, hoy mismo voy a anunciar uno de mis proyectos con el que estoy encantada y vuelvo al mundillo de la tele", dice en referencia a los años que ejerció como reportera y presentadora dentro del sector de los esports.

"No sé de dónde voy a sacar el tiempo para todo, pero en unos años me gustaría seguir haciendo lo que me gusta. Este es un sector muy volátil y no sabes qué te traerá el futuro, y ojalá siga como hasta ahora". Y se despide rápida, porque se mete en un plató. ¿La vida del streamer de éxito?