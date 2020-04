Una de las críticas más habituales que se le hace a los youtubers es la de quitan tiempo a las nuevas generaciones que podrían estar dedicando a leer. Es un argumento muy débil cuando ves que muchos creadores de contenido también tienen libros propios que se venden como churros.

Fantasía, cómics, consejos para mejorar personalmente o incluso humor son temas que han tocado desde Dalas Review hasta Willyrex junto a Vegetta, y casi siempre con mucho éxito. ElRubius, sin ir más lejos, es uno de los que mejor ha aprovechado su influencia para saltar al mundo de la literatura.

Lo ha hecho sobre todo gracias a su serie Virtual Hero, que tiene unas cuantas entregas y un montón de ediciones contando las aventuras de un mundo que recuerda mucho a 'Ready Player One'.

AuronPlay es otro de los que se ha apuntado al medio escrito. Comenzó con 'De lo mejor, lo peor', una recopilación de sus locuras más divertidas, siguió innovando con una novela de terror ('El juego del Hater'), y nos conquistó con la descripción de 'AuronPlay, el libro': "Seguramente no conoces al Auronplay más humano, amante de la música clásica, gran aficionado a los bailes de salón y runner empedernido. Y no le conoces porque ese Auronplay no existe".

TheGrefg no pudo evitar la tentación de meterse a eso de escribir, siguiendo la máxima que pone en su bio de Twitter: "Hablo de lo que entiendo; de lo que no, escucho y aprendo". Por eso toca dos temas en sendos libros: qué le ha llevado al éxito en YouTube ('Los secretos de YouTube') y un ensayo para todos los públicos donde explica los deportes electrónicos ('Team Heretics: todo sobre el mundo de los esports'). Incluso se grabó yendo a comprar sus propios libros, para ver cómo reaccionaba la gente.

Como decíamos en la entradilla, no todo son vídeos y youtubers. Hay una artista, que tiene pinta de que lo va a petar muchísimo que juega con conceptos manga, videojuegos y actualidad. Se llama Sara Soler, tiene 26 años, una novela gráfica que se llama 'En La Oscuridad' y hoy precisamente (23 de abril) tiene un directo donde contará detalles sobre la misma en el Instagram de Planeta de Cómic (@planetadcomic).

En un top 5 de libros juveniles no puede faltar Anna Todd: kpopera, escritora y sobre todo soñadora, ha triunfado gracias a la serie 'After'. Combinando sus grandes pasiones, millones de lectores jóvenes le agradecen haber inventado el universo donde viven Hardin y Tessa, que ya tiene hasta adaptación al cine.

Cerramos esta selección con los que probablemente sean los creadores de contenido más productivos del panorama youtuber español: Wigetta. El viaje mágico de este par de inseparables lleva cientos de miles de unidades vendidas repartidas en media docena de libros, como 'Wigetta y el tesoro de Chocatuspalmas'.