A Rosalía le están saliendo importantes pretendientes dentro del mundo de la música. Y ya no sólo para colaboraciones. Billie Eilish o Travis Scott son los últimos que han conseguido cantar junto a la reina del Tra-trá pero lo cierto es que la lista de artistas que quiere colaborar con ella no para de crecer (y si no que se lo pregunten a Omar Montes).

Sin embargo, Rosalía también despierta otro tipo de pasiones. La rapera Cardi B ha reconocido que escucharla cantar le pone cachonda. Ahora le ha tocado el turno a Katy Perry. La cantante de 'Daisies' ha reconocido en una entrevista para la radio canadiense Kiss 92.5 que está enamorada de la artista catalana: "La Rosalía. La amo, tengo un gran 'crush' con ella", ha dicho.

Lo que podría quedar como simplemente una declaración de amor a la cantante de 'TKN' ha dado la vuelta a Internet debido a cómo Katy Perry grita el nombre de la cantante como esta suele hacer en sus canciones como seña de identidad.

El resultado es un vídeo de lo más gracioso debido a la pronunciación de Perry la decir 'La Rosalía' con efusividad. El vídeo de esta entrevista ha llegado hasta la propia Rosalía que ha comentado su reacción en Twitter: "Si es que hay que quererla", ha escrito riéndose y acompañando de tres corazones rojos.

De esta forma la cantante de 'I kissed a girl' entra a formar parte de los 'ángeles', el fandom de la reina del Tra-trá. ¿Querrá Katy Perry volver a besar a una chica?

¿Colaborará Katy Perry con otra artista española?

Katy Perry, que se encuentra embarazada de su primer hijo con el actor Orlando Bloom, con quien tenía previsto casarse este año, se convirtió en tendencia durante gran parte de la tarde y de la noche del 2 de julio por una presunta colaboración con otra artista española.

Una cuenta fan ha hecho circular un rumor diciendo que Katy Perry y Aitana Ocaña tienen previsto grabar un tema juntas. Además, según esta misma cuenta, en el remix de la canción participaría Taylor Swift. Hasta ha publicado una supuesta portada filtrada del single, que muchos acusan de tratarse de un montaje.