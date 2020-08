Dixie D'Amelio se defiende de las acusaciones por 'fingir convulsiones' en el colegio: "La ansiedad me llevó a ese punto"

Dixie D'Amelio ha sido forzada a recordar un epìsodio de su adolescencia que quería olvidar y que no deseaba ver en Internet. La hermana de la mayor estrella de TikTok ha respondido a los comentarios que la acusaban de fingir convulsiones para llamar la atención.

Según ha informado el tuitero Def Noodles, un antiguo compañero de Dixie le ha escrito para contarle que uno de los profesores de la ahora influencer dijo que simulaba estas convulsiones para poder saltarse las clases. Estas eran tan frecuentes que comenzaron a suponer que se las estaba inventando.

Las declaraciones de esta fuente anónima han generado tanto revuelo que D'Amelio se ha visto obligada a aclarar lo sucedido y a explicar el verdadero motivo por el que se cambió de Instituto: "De acuerdo, estoy bien ahora, pero aprovecharé esta oportunidad para ayudar a difundir la conciencia sobre algunas de las cosas que he pasado porque, aunque no lo hago a menudo, creo que es importante hablar sobre salud mental ..."

A través de un directo en su perfil de Instagram, Dixie ha afirmado que las convulsiones que sufría eran reales y estaban provocadas debido a los altos niveles de ansiedad que sufría. Mientras hacía este comunicado, la influencer se ha mostrado nerviosa y agobiada al recordar los momentos tan duros por los que pasó: "Voy a explicarlo ahora para que no vaya más lejos. Cuando estaba en segundo año de secundaria, tenía una ansiedad muy grave, y se puso ta mal que llegó a un punto en el que desarrollé esta cosa llamada 'PNES' que son 'Convulsiones Psicogénicas No Epilépticas'".

Dixie ha relatado que tan sólo sucedió una vez durante la escuela. A la salida de clase se sintió muy débil y mareada y se agarró a una amiga para que la ayudara a salir y llegar hasta el coche de sus padres, pero antes de que pudiera hacerlo se cayó al suelo. Además, confiesa que no volvió a pisar el colegio debido a lo avergonzada que se sentía por ese episodio.

"La ansiedad me llevó al punto de tener una convulsión, y esta es una cosa muy real", la joven de 19 años ha afirmado que tiene vídeos de las convulsiones ya que tenía que estar en constante observación para que los médicos pudieran saber si se trataba de epilepsia o no.

Después estuvo ingresada un tiempo en el hospital donde dice que sufrió más de 400 convulsiones en dos días. Además ha relatado las consecuencias que eso tuvo como comenzar a tartamudear, temblarle todo el cuerpo o aumentarle el ritmo cardíaco: "Estuve en la cama desde el 18 de abril hasta que empecé la escuela en septiembre en mi nuevo colegio y ese es el motivo por el que me cambié de centro".

"Cuando estaba en el colegio era una persona que no me gustaba, que no quiero ser nunca más, no estaba feliz, no era yo misma porque tenía muchísima ansiedad y todo pasando a través de mi cerebro todo el tiempo donde no podía tener una conversación apropiada con nadie, pero estoy muy agradecida por quien soy ahora", ha continuado Dixie, que reconoce que esta situación la ha ayudado a crecer.