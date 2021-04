Los mejores momentos de Dulceida en El Hormiguero

Aida Domènech ha asistido por primera vez como invitada a El Hormiguero. Después de la visita de TheGrefg, Aida Domènech, una de las influencers más importantes de nuestro país, ha acudido para acercar al público cómo es eso de dedicarse a las redes sociales.

La joven catalana, más conocida como Dulceida, es una de las primeras influencers que existieron en España, ya que empezó a ser prescriptora de estilo con un blog y más tarde dio el salto a Instagram, al igual que otras pioneras como Chiara Ferragni con The Blonde Salad, y cuenta con 2,8 millones de seguidores en la red social.

Su visita a El Hormiguero junto a Pablo Motos ha conseguido ser lo más visto de la televisión con una audiencia de 3.093.000 de telespectadores. "Estoy con el subidón, sabéis la emoción que me hacía ir a El Hormiguero. Ha superado todas mis expectativas, me lo he pasado increíble. Pablo es lo más os vais a mear con los tiktoks que hemos hecho", ha comentado Dulceida en Instagram Stories.

Su paso por el programa ha escogido una chaqueta de Ana Locking, jurado de Drag Race España, y con Alex Saint, Sacha en la serie 'Veneno', para el maquillaje. Estos han sido algunos de los mejores momentos:

1. Cómo se dio cuenta de que podía vivir de las redes sociales

Aida Domènech ha comentado que su alter ego y ella son la misma persona, que todo lo que muestra en las redes sociales es transparente. Además, se ha definido como influencer y creadora de contenido porque dice que se tira "todo el día pensando" las ideas creativas de los vídeos y las fotos, "grabando, haciendo fotos, trabajando con mi equipo mano a mano..."

Dulceida ha explicado que se dio cuenta de que podía vivir de ello cuando llevaba su blog y una de las marcas para las que colaboraba le dijo que se agotaban de manera casi inmediata las prendas que ella se ponía. A Domènech solo le daban a cambio ropa, por lo que comenzó a pedir dinero. Según ha contado, su primer trabajo remunerado como influencer fueron un par de posts para su blog sobre una marca de lujo que le pagó 400 euros.

2. Cómo conoció a su mujer Alba

Aunque esta es una historia que sus seguidores ya conocen, Dulceida ha hablado una vez más sin pelos en la lengua (y en prime time) sobre cómo se dio cuenta de que también le gustan las mujeres. Después de haber conocido a Alba de fiesta a raíz de un grupo de amigas en común, y de no caerse precisamente muy bien, la influencer empezó a verla con otros ojos. Fue su madre, Anna Pascual, la que un día le dijo "a ti te gusta la Alba", y Domènech se descubrió que deseaba algo más con ella.

3. La costumbre que mantiene desde pequeña y que le ha provocado tener los dientes así

A sus 31 años, Dulceida se sigue chupando el dedo para poder conciliar el suyo. Esto ha provocado que tenga los dientes un poco salidos hacia fuera, algo que lejos de provocarle un complejo reconoce que le gusta porque le confiere personalidad y forma parte de lo que es ella.

