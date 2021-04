Ella Baila Sola y otros grupos que han sobrevivido sin sus cantantes originales

Ella Baila Sola regresa para celebrar su 25 aniversario. La noticia de la vuelta de Marilia Andrés y Marta Botía ha revolucionado las redes sociales. Las integrantes de este exitoso dúo de finales de los años 90 darán un concierto juntas, 20 años después de su separación, el próximo 18 de julio en el Festival Starlite de Marbella, donde cantarán temas como 'Lo echamos a suertes', 'Amores de barra' o 'cuando lo sapos bailen flamenco'.

Las cantantes de Ella Baila Sola asistirán este jueves 08 de abril a El Hormiguero para hablar sobre su regreso. Su separación estuvo rodeada de múltiples rumores, y es que a día de hoy el motivo de su ruptura sigue siendo un misterio. Se cree que la razón fue el desgaste de la relación entre Marta y Marilia y que ni siquiera se hablaban en la recta final de su etapa en el grupo. Sin embargo, ambas han afirmado siempre que no pasó nada entre ellas.

Durante estos años la rubia y la morena de Ella Baila Sola han seguido ligadas a la música. Marilia ha sacado varios discos y actualmente acaba de sacar nuevo single, mientras que Marta ha estado viviendo en Estados Unidos sacando música en solitario y ha continuado con el grupo contando con nuevas integrantes como Rocío Pavón, María del Mar García y Virginia Mos. La separación con esta última la anunciaron hace tan solo unas semanas de comunicar el regreso oficial de Ella Baila Sola con Marilia.

Ella Baila Sola, que le debe su nombre a la canción de Sting 'They Dance Alone', no ha sido el único grupo que ha continuado sin uno de los miembros de la formación original. Estos son algunos otros que han sobrevivido:

La oreja de Van Gogh

La marcha de Amaia Montero fue de lo más sonada. Sin embargo, el grupo vasco ha continuado perfectamente y sigue a día de hoy con la incorporación de Leire Martínez. Y es que la banda se había formado mucho antes de encontrar vocalista principal y se dedicaban a hacer versiones de canciones conocidas.

Queen

Después de su muerte en 1991, la voz de Freddie Mercury parecía insustituible. En 1997, el bajista John Deacon se retiró. No fue hasta 2005 cuando Bryan May y Roger Taylor anunciaron que se volverían a juntar para dar una gira con Paul Rodgers como cantante y sacaron un disco. En 2009 se volvieron a separar y desde 2011 realizan giras junto a Adam Lambert para interpretar los grandes éxitos de la banda.

Los secretos y Olé Olé

Estos grupos de la movida madrileña continuaron después de algunas bajas. En el caso de Los Secretos fallecieron sus dos baterías cuando el grupo se llamaba Tos, y posteriormente tras el fallecimiento de Enrique Urquijo. Olé Olé continuó con Vicky Larraz tras la salida de Marta Sánchez.

One Direction y Fifth Harmony

One Direction siguió como boy band después de la marcha de Zayn Malik para emprender su carrera en solitario, aunque más tarde decidieron tomarse un descanso que a día de hoy continúa. Fifth Harmony también siguió después de la salida de Camila Cabello por las mismas razones que Malik.

Little Mix

A pesar de la reciente salida de Jesy Nelson, Little Mix continua como trío.

Sweet California

Las chicas de Sweet California también continuaron como trío después de la marcha de Rocío Cabrera y la incorporación de Tamy Nsue.