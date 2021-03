¿Está confirmando Karol G en 'EL BARCO' que ha roto con Anuel AA?

Karol G acaba de estrenar nuevo disco, 'KG0516'. Se trata de su tercer álbum, que está compuesto por 16 canciones, en las que mantiene su asociación con Ovy on the drums para seguir creando super éxitos como 'Tusa', y donde podemos encontrar colaboraciones con artistas como Camilo, J. Balvin, Nathy Peluso, Ozuna o Anuel AA.

Precisamente el estado de su relación con Anuel ha adquirido cierto protagonismo tras la salida del disco. Desde el pasado mes de noviembre están sonando con fuerza los rumores de ruptura entre la pareja de reguetoneros y sus fans han visto la confirmación clara en 'EL BARCO, uno de los temas del disco.

En esta canción habla de una relación fallida: "Porque en mi mundo/ No existe ni los finales tristes ni los finales felices / Pero sí creo en los nuevos comienzos / Y tú no estás ahí, bebé/ ", se puede escuchar que recita la cantante colombiana al final de la canción.

Esta no es la única canción que habla de desamor. En '200 copas' habla de una amiga que tiene que superar a un hombre que la ha hecho sufrir y que no la merece: "hoy salimos a beber si es necesario/ Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra/ Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya/ Esta noche voy a cumplir con mi misión/ Es que tú repitas: "El pedazo 'e m*erda es él y no soy yo". Aquí el meme podría ser ese de "Mira, la amiga soy yo".

Según la revista People en español, una fuente cercana a Karol G y Anuel AA les ha confirmado que han roto. Sin embargo, desde la revista afirman que a pesar de que la pareja haya roto, seguirán teniendo proyectos musicales juntos.

Esta es la letra completa de 'EL BARCO':

Andaba en soledad como un perro realengo

Tratando llenar ese vacío desde que no te tengo

Un día me querías, al otro no; te juro que no entiendo (No-oh-oh; no-oh-oh)

Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo, oh-oh

Caminando en una cuerda y viendo el precipicio

Tú eres la causa de todos mis delirios

Y a esa que te toca dile que no la envidio

Porque ya no me duele, lo que quemaba ahora es tibio (Ey)

Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedía al sol

Que por favor me devolviera mi primer amor

Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol (Ey)

Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor (Ah, ah, ah)

Y viraste, pero se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Desde que lo hice lo que era negro y blanco

Fue cogiendo color y por eso te recalco

Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto

Y si fácil me caí, mas fácil me levanto

Y pajarito vuela (Ey, ey)

Vete y vuela muy alto

Porque ya no te quiero ver ni en pintura

Ya hasta borré tu contacto, wow (Eh)

Y no quiero que me llame', no

Por algo fue que cambié de teléfono (Ah)

No quiero escucharte llorando pidiendo perdón

Cuando fuiste tú quien tomó la decisión

Y viraste, pero se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Desde que lo hice lo que era negro y blanco

Fue cogiendo color y por eso te recalco

Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto

Y si fácil me caí, mas fácil me levanto (Me levanto)

Porque en mi mundo

No existe ni los finales tristes ni los finales felices

Pero sí creo en los nuevos comienzos

Y tú no estás ahí, bebé

Lo que se va, se fue, ah

Te lo perdiste, bebé

Te lo perdiste, bebé, ah

O-O-Ovy On The Drums