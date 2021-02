Gerard Piqué prefiere a los youtubers: "Ibai, tú das felicidad a la gente"

Si 2020 empezó "de manera inmejorable" para Ibai, no sabemos qué adjetivo le pondría el vasco al comienzo de este calendario. Ha hecho una marca propia, se ha mudado a un casoplón mareante con siete colegas y las celebrities hacen cola en su agenda para echarle un partido de pádel.

Es uno de los compromisos que ha conseguido arrancarle a Gerard Piqué, el último en subirse al squad de moda con una entrevista de lo más salsera a través del canal de Llanos en Twitch. Ibai es madridista, lo que le añadía picante a un encuentro ya de por sí muy llamativo.

Poco hueco hay para la sorpresa ya con el streamer, ya que se codea con estrellas mundiales de la talla de Agüero o Neymar, y se nota que no solo controla de lo suyo sino que es un gran aficionado al deporte.

Cuando Ibai le dijo al futbolista que la campeona del mundo de pádel le había dado una paliza importante, Piqué dijo que era una "buena experiencia". ¿La respuesta? "Pues como el 8-2 con el Bayern", seguida de risas de ambos.

Pero los piques no quedaron ahí. Después de alguna que otra puya de Llanos, el capitán del Barça le echó una buena bronca: "Te das cuenta de que te he llamado 'mejor streamer de España', te he dicho que vas a ser un padre de la hostia, te he dicho que das felicidad a la gente y tú lo único que has hecho es restregarme mis humillaciones...". La cara de circunstancias de Ibai era parte de la gracia, reconociendo que se sentía mal por ello. Y más risas.

La cosa se hubiera quedado ahí, pero resulta que DJ Mario publicó ayer también una entrevista con el defensa donde tocaron temas muy variados de manera un poco más seria. Por ejemplo, la percepción que tiene la sociedad sobre los youtubers y el lío que se ha armado con lo de Andorra.

"Creo que vuestro sector va a ser el futuro", reconoce la estrella del Barça. "Vuestra opinión cogerá cada vez más peso... yo por ejemplo te veo a ti, veo a Ibai, y de verdad creo que va a crecer muchísimo". Piqué piropeando a los youtubers... ¿Cómo te quedas?