La última tendencia de TikTok no tiene nada que ver con darle patadas a un rollo de papel higiénico, ni con aprenderse una complicada coreografía para parecer Jennifer López.

Se trata de un reto sencillo pero directo, muy directo y que rescata la canción ‘Get Ugly’ de Jason Derulo. Este challenge tiene como finalidad darte la posibilidad de confesarle a tus seres queridos tu orientación sexual. Si tienes miedo o no sabes cómo decírselo por el miedo a cómo reaccionarán esta es una muy buena oportunidad para hacerlo.

Sólo tienes que coger a la persona a la que quieras comunicárselo y ponerla a tu lado mientras de fondo suena: “Oh my, oh my, oh my god. This girl’s straight and this girl’s not".

En el momento en el que diga “esta chica es hetero” señala a tu amiga, hermana, tía, abuela o madre y, a continuación, cuando llegue la parte de “y esta no” te señalas a ti. Y ya estaría. Fácil, rápido y divertido.

Muchas chicas se han animado a hacerlo viendo que se ha convertido en tendencia en su red social favorita y las reacciones de sus familiares están siendo de lo más tiernas: abrazos, lágrimas de alegría y gritos de euforia.

Algunas personas del colectivo LGTB no tienen que decir cuál es su orientación sexual porque son aceptadas independientemente del género que tengan las personas a las que amen (sean hombres, mujeres o no binarios) o de las personas con las que se quieran acostar. Esa debería ser la tónica general, lo considerado como normal.

Sin embargo, no todo el mundo tiene esa suerte. Otras personas del colectivo se ven obligadas a estar ‘encerradas dentro del armario’, es decir, ha esconder lo que realmente son: gays, lesbianas, bisexuales o incluso trans. Esto puede deberse a muchos motivos: una familia que no lo acepte por convicciones religiosas o políticas, por el miedo a qué podrá pensar otra gente, por ser personajes públicos o mediáticos…

Salir del armario es un gran paso y cada persona debe vivirlo a su manera y hacerlo en el momento en el que crea oportuno. Por este motivo son tan aplaudidos los vídeos como el de Nikkie Tutorials o Auli'i Cravalho donde hacen su ‘coming out’, sobre todo porque animan a otros que están pasando por su misma situación a que no tengan miedo a hacerlo.