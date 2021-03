Justin Bieber se tatúa en honor a 'Peaches', su nuevo single

Justin Bieber está arrasando con su nueva música. El cantante canadiense ha conseguido debutar en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard con 'Peaches' y se ha convertido en el primer artista masculino en solitario en ocupar el primer puesto de esta lista y la Billboard 200 en la misma semana.

Además, 'Peaches' se encuentra también en el número uno de la lista Top 50: Global de Spotify, lo que la convierte en la canción más escuchada en este momento en todo el mundo dentro de la plataforma destronando a Olivia Rodrigo.

Para celebrar el éxito que esta teniendo este single, en el que colabora con Daniel Caesar & Giveon, de su nuevo disco 'Justice', Justin Bieber ha decidido tatuarse para llevar consigo siempre este recuerdo. Para ello se ha grabado en la piel nada más y nada menos un melocotón, en alusión al nombre de la canción, en el cuello, al lado de la palabra 'forever' y la golondrina que ya llevaba. El tatuador que se ha encargado de ello ha sido Dr. Woo, que ya lo ha tatuado en otras ocasiones.

Este melocotón no ha agradado del todo a la madre del cantante, que se lo ha hecho saber en los comentarios de la publicación en la que le ha mostrado el tatuaje a sus seguidores: "¿No tenías suficientes?", le ha escrito junto a un emoji de resignación. La que tampoco debe estar muy contenta es su mujer, Hailey Bieber, a la que le prometió que no se haría ningún tatuaje más en el cuello, cosa que como vemos no ha cumplido.

Sin embargo, la modelo le ha querido mostrar su apoyo a su marido iniciando un reto de maquillaje tanto en TikTok como en los reels de Instagram. Aprovechando la primavera y el nombre de la canción, propone a sus seguidores sumarse a este challenge en el que deben maquillarse con colores en tonalidades melocotón al ritmo de la canción de Justin Bieber.