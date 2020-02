Señoras y señores (y, en especial, queridos Little Monsters), Lady Gaga ha vuelto. La cantante regresa por tooodo lo alto con ‘Stupid Love’, el primer adelanto de su nuevo álbum ‘Chromatica’.

A pesar de que el tema se filtró hace un mes, Gaga se lo tomó con humor publicando un meme en su cuenta de Twitter:

Sin embargo, esto no ha impedido que vuelva imparable con un tema de lo más bailable que recuerda a algunos de sus primeros temas como ‘Born This way’ o ‘Do What U Want’.

‘Stupid Love’ se desarrolla en un universo distópico llamado ‘Chromatica’, donde las diferentes tribus (diferenciadas por colores) se pelean por hacerse con el poder: “El mundo se pudre en los conflictos. Muchas tribus luchan por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los punks de Kindness luchan por Cromática”, es el contexto en el que se nos pone al inicio del videoclip.

Lady Gaga pertenece a los espirituales, los hippies vestidos de rosa que lo único que piden es amor, como se repite a lo largo de toda la canción.

Como no podía ser de otra forma, la reina del pop inicia una nueva era innovando y es que el vídeo ha sido grabado en su totalidad con un iPhone 11 Pro.

En ‘Stupid Love’ podemos ver como Lady Gaga ha recuperado su estética Camp (basada en la exageración, el humor y la ironía) en un videoclip entre punk, ochentero y otaku. En definitiva, estridente que a algunos les ha recordado a los Power Rangers.

Después de ARTPOP donde todo era excentricidad y color, Lady Gaga decidió quitarse las pelucas, los implantes y todos los artificios para mostrarse natural. Grabó entonces un disco de jazz a dúo con Tony Bennet, y nos mostró a ‘Joanne’, la versión más natural e intimista de la cantante. Todo parecía ser el allanamiento del terreno para estrenar ‘A Star is Born’, la película que suponía sus primeros pasos como actriz en la gran pantalla y como compositora de una banda sonora.

En estos más de tres años le ha dado tiempo a experimentar, verse envuelta en un shippeo imposible, ganar un Óscar a mejor canción por ‘Shallow’ y a dejar junto a Bradley Cooper una actuación y una química que queda para la historia.