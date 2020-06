Un gesto sin aparente importancia, como pintarse las uñas, ha causado un inesperado revuelo en el mundo del fútbol. El futbolista del Real Betis Balompié, Borja Iglesias, ha aparecido en uno de los entrenamientos de su equipo con las uñas pintadas de negro.

La cosa podría haberse quedado ahí pero la imagen ha hecho que el futbolista reciba a través de redes sociales una oleada de comentarios homófobos. Algunos usuarios consideran que dedicarse al fútbol y que te guste pintarte las uñas son dos cosas incompatibles.

Sin embargo, la historia tiene mucho más trasfondo. El jugador de fútbol no ha querido quedarse callado y ha respondido a los comentarios en los que lo tachan de "maricón". Borja Iglesias ha explicado que llevar esmalte de uñas negro ha sido su pequeña manera de apoyar la lucha contra el racismo que se está viviendo en Estados Unidos con el movimiento 'Black Lives Matter': "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan."

Al ver la cantidad de mensajes homófobos que ha recibido, el delantero del Betis ha reforzado su decisión de pintarse las uñas para hacer así visible también la lucha contra la homofobia.

El fútbol, y por lo general la mayoría de disciplinas deportivas, sigue siendo un terreno donde abundan los prejuicios y donde pocos son los deportistas que se atreven a proclamarse abiertamente como homosexuales.

Borja Iglesias ha reconocido, además, que le gusta verse las uñas con esmalte y ha confesado que en otras ocasiones las ha llevado pintadas con puntos.

A pesar de que algunos usuarios de Twitter consideran que no entienden qué tiene que ver hacerse la manicura con la lucha contra el racismo, lo cierto es que la respuesta de Iglesias ha sido de lo más aplaudida y apoyada tanto por su club como por algunos de sus compañeros de profesión.

El gamer (cuenta con un canal de Twitch, al igual que el Kun Agüero) no es el primer futbolista que realiza este pequeño gesto simbólico. Rubén García, jugador del Osasuna, lo hizo el pasado 8 de marzo para celebrar el Día de la Mujer.

Que haya hombres que se pintan las uñas está cada vez más normalizado y muchos son los artistas que las lucen como Shawn Mendes, Bad Bunny o Harry Styles.