Marina Riverss defiende sus polémicas fotos posando en bikini en la nieve: "No me ha dado una hipotermia"

Como muchos otros influencers y famosos, Marina Riverss ha aprovechado la brutal nevada de la borrasca Filomena para realizar una sensual sesión de fotos. La tiktoker ha publicado en sus redes sociales el resultado donde se la puede ver en bikini bajo el suelo nevado con el siguiente pie de foto: "El frío es psicológico".

Las fotos de la tiktoker han desatado la polémica por el riesgo que supone desnudarse a bajas temperaturas. Tal ha sido el revuelo que hasta ha aparecido una noticia falsa en la que se aseguraba que la joven había tenido que ser hospitalizada por una hipotermia. Marina Riverss ha aclarado a través de historias de Instagram que se encuentra perfectamente en casa y completamente sana:

"Voy a hablar un poco sobre las fotos de ayer porque no sabía que iban a tener tanto revuelo. Lo primero soy una persona cero friolera. No estuve todo el rato en bikini, por eso no me ha entrado hipotermia. Estuve vestida, luego estuve 10 minutos en bikini y luego me volví a vestir. Os lo prometo, que estaba con mi madre. Mi madre me hizo las fotos, ella se quitó hasta el abrigo. Se estaba bien, estábamos a la sombra pero no hacía viento, ni hacía nada, ni estaba nevando. Yo no es que estuviese 'ole' para estar en bikini pero no tenía como mazo de ganas de ponerme la ropa, estaba bien, estaba a gusto. Estoy bien, estoy sana, no me ha dado una hipotermia, no voy a colapsar urgencias, ni a colapsar hospitales enteros yo sola, evidentemente, y nada os invito a hacer lo que os apetezca, lo que os guste si os hace gracia. Es una foto graciosa que ha hecho un montón de gente".

"Las fotos me flipan, me encanta el resultado. Mi madre y yo nos reímos muchísimo. Solo quería animaros a hacer lo que os de la gana siempre que no hagáis daño a nadie. Que la hipotermia me iba a entrar a mí no te iba a entrar a ti, que no sé por qué os habéis picado tanto", continua diciendo Riverss en Instagram.

Las críticas a estas fotos podrían venir precisamente por incitar a los demás a hacerlas, el efecto en cadena que puede provocar una influencer con más de tres millones de seguidores en TikTok. Las personas sobre las que influye, y que toman ejemplo de ella, pueden querer imitarla sin correr la misma suerte y terminar en el hospital con fracturas (al resbalar con el hielo que se ha formado) o hipotermias por no haberse abrigado bien, por haber pasado demasiado tiempo expuestos a bajas temperaturas o por el choque de pasar de calor a frío.

Sin embargo, los tuiteros se han centrado en opinar comentando que posa desnuda para ganar 'me gustas' y para sexualizar su cuerpo. Marina ha querido dejar claro que el motivo por el que se ha hecho estas fotos precisamente en bikini: "Me ha molestado mucho que ha aprovechado la gente para criticar el movimiento feminista. Esto no es empoderamiento. Yo no he dicho que esto sea empoderamiento. Yo he salido en bikini a enseñar el culo en Instagram porque me apetecía, porque puedo hacerlo y mira, porque tengo culo y lo quiero enseñar y punto".

Marina Riverss ha dejado también un mensajito a todos los haters que la están acosando por Twitter: "Hola, soy una mujer libre y feliz que se lo pasó pipa haciéndose fotos en bikini en la nieve, hace lo que quiere con su vida y su cuerpo, para los que andan preocupados estoy sanota y bien feliz".