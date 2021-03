Marta Díaz y las 'mentirijillas' que todos les contamos a nuestras parejas

Marta Díaz está pasando una temporada en Londres en casa de su chico, el futbolista del Tottenham Hotspur Football Club, Sergio Reguilón. La influencer está aprovechando su estancia en la capital británica para crear contenido "super guay", tal y como confesó a sus seguidores en el vídeo donde viajaba por sorpresa para reencontrarse con su novio después de dos meses sin verse:

"Tengo unas ideas super guays pensadas. Llevo pensando mucho tiempo aquí en ideas y creo que os va a encantar el contenido que tengo pensado tanto por TikTok, como por Instagram, como sobre todo por aquí por YouTube, vídeos muy guays y vídeos para que nos conozcáis más, nuestro día a día y todo dentro de las limitaciones que hay".

Una de esas grandes ideas que la joven de 20 años adelantaba que podríamos ver en sus diferentes redes sociales tiene que ver con las mentiras piadosas que todos alguna que otra vez les hemos dicho a nuestras parejas. Esas 'mentirijillas', como las llama Marta Díaz, pueden ser sobre casi cualquier cosa de nuestro día a día pero nunca tienen como finalidad el engaño o el hacer daño a la otra persona.

Por ejemplo, la influencer se toma muy en serio su imagen y cuida hasta el más mínimo detalle, lo que hace que pase mucho tiempo en el cuarto de baño para prepararse y arreglarse. "En cinco minutos estoy lista", se puede leer en el tiktok mientras Díaz se pinta los labios. Otra 'mentirijilla' muy parecida a esta es la de "voy de camino" cuando realmente ni siquiera has salido de casa.

Como toda influencer y creadora de contenido, Marta Díaz tiene que realizarse sesiones de fotos casi a diario. No hace falta que sean profesionales, pueden ser caseras y tirar de un trípode, como ya ha explicado en más de una ocasión cuáles son sus trucos para hacerse fotos cuando está sola. Sin embargo, cuando está con su chico lo elige como fotógrafo y le promete que solo será una foto cuando, en realidad, todos saben que serán muchas más.

Otra de las 'mentirijillas' que Marta Díaz ha confesado que le cuenta a Sergio Reguilón, o que al menos recrea en el vídeo como mentira universal que decirle a tu pareja, es que estás así de guapa e impresionante por gracia divina, que te has puesto lo primero que has pillado y no has estado tres horas delante del armario probándote diferentes conjuntos para vuestra cita.