Marta Díaz revela el motivo por el que no puede dormir sola

Marta Díaz ha explicado el motivo por el que no puede dormir sola. La influencer ha revelado los problemas de sueño que padece y que le afectan a la hora de hacer su día a día.

La joven de 20 años ha contado a través de Instagram Stories que iba a realizar una 'noche de chicas' junto a su hermana pequeña, la más desconocida de la familia, porque le cuesta mucho dormir sola y necesita compañía para conciliar el sueño.

En los stories se puede ver cómo han juntado dos camas y lo tienen todo preparado con peluches, mantitas de pelo y mascarillas faciales: "Muchos de vosotros yo soy consciente de que no sabéis que tenemos una hermanita pequeñita, que somos tres, tres hermanos: mi hermano mayor, mi hermana pequeñita y yo que soy la mediana. Hoy duermo con ella porque como ya sabéis nunca duermo bien. Cuando digo nunca es nunca. Me suelo levantar sobre las 6:30, 7 aproximadamente y me levanto super tarde, entonces es un ritmo de vida un poquito… en fin", ha explicado en Instagram.

“No paro de pensar, de dar vueltas a mil cosas y no consigo descansar bien, ni relajarme”, ha escrito en las historias y ha continuado diciendo: "Duermo mucho mejor cuando estoy acompañada, la verdad, más tranquila más a gusto, mejor así que la vengo a molestar a ella a la habitación. Tengo muchas ganas de que la conozcáis, os va a caer super bien".

Esta costumbre se suma a su incapacidad para estar sola en casa. Ha expresado en más de una ocasión que necesita estar acompañada en todo momento, motivo por el que nunca la dejan sola.

Sin duda, ahora le apetecerá estar más acompañada que nunca después de haber tenido que pasar la Nochevieja sola confinada en su cuarto debido al positivo en coronavirus de su hermano Alphasniper.