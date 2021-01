Marta Díaz y su 2021 confinado: "De fiesta sola en mi cuarto"

"2020, no te voy a echar de menos" es una frase que podría decir casi cualquier ser humano (excepto si eres Ibai Llanos), aunque es la despedida que eligió Marta Díaz en su Instagram para enterrar un año que, en realidad, no le ha ido nada mal si quitamos el último tramo.

Las fotos que acompañaban a ese adiós al calendario eran de las calles de Londres, que pisó hace no mucho en compañía de su noviete Sergio Reguilón. La mediática pareja está separada gran parte del año pero no apaga la llama de la pasión, algo que han mantenido incluso con las dificultades que está atravesando Marta en los últimos días.

No son otras que tener que guardar cuarentena después de que, en una reunión familiar, su hermano y otra persona cercana estuvieran sin saberlo contagiadas de coronavirus. Alpha lo pasó mal unos días según fue contando en sus propias redes, aunque todo indica que ya está superado. Incluyendo el resultado negativo en su último test, of course.

Dando ejemplo de lo que se debe hacer, Marta ha guardado las distancias con el resto de sus allegados metiéndose en su cuarto hasta que pasara el tiempo que recomiendan los médicos. "Eso de estar encerrada en cuatro paredes es poco llevadero, pero es lo que hay que hacer", dice en un vídeo donde muestra toda su rutina de finales de 2020 y principios del 21.

La youtuber recopiló en un vídeo todo lo que hacía en esos días solitarios donde no pudo salir de su cuarto: ir a la cocina a calentarse la comida, pintarse las uñas, recordar tiempos mejores en el móvil y, cómo no, grabar nuevos contenidos para tranquilizar a sus fans ("Estoy muy bien, no os preocupéis").

Todo acaba con unas aceitunas en lugar de uvas y la promesa por parte de Reguilón de que el año que viene es muy probable que repitan viaje a Dubai, un destino que encantó a la madrileña. "O si no Madrid mismo, ya veremos", añade, para terminar en sus redes sociales anunciando a bombo y platillo que ya puede salir a darse una vuelta. Por ahora no será como las de Londres, aunque cruza dedos para no tardar mucho en repetir ese destino.