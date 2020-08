Megan Thee Stallion acusa a Tory Lanez de dispararle en los pies

La responsable del éxito 'WAP' junto a Cardi B, Megan Thee Stallion, ha acusado al rapero Tory Lanez de haberle disparado en los pies. Stallion, cuyo nombre real es Megan Pete ha querido aclarar la situación en torno al suceso ocurrido el pasado 12 de julio.

A través de un directo en su cuenta de Instagram, la rapera de 25 años le ha pedido a Lanez que deje de mentir: "Sí, este n***a, Tory me disparó. Me disparaste y tienes a tu publicista y a tu gente yendo a los blogs y mintiendo. Deja de mentir. ¿Por qué mentir? No lo entiendo. He intentado mantener esta situación fuera de Internet pero la estás arrastrando".

Pete, conocida por el popular remix de 'Savage' de Beyoncé que ha triunfado en TikTok, desmiente algunas de las cosas que ha escuchado sobre ella: "Los h**** de p*** dicen que te pegué. Nunca te pegué; que estaba cabreada porque te quieres tirar a Kylie (Jenner). No lo estaba". El incidente ocurrió después de haber asistido a una fiesta organizada por Kylie Jenner.

Además, ha relatado cómo ocurrió el tiroteo. Según ella sólo había cuatro personas en el coche (Stallion, Lanez, una amiga de la rapera y el guardia de seguridad de Lanez), no paraban de discutir y Stallion se bajó del vehículo porque no quería seguir con la conversación. Fue entonces cuando Lanez la habría disparado desde el asiento trasero del coche: "No me corté con cristales, me disparaste", ha dicho en relación a las primeras declaraciones que constan en el informe policial.

Stallion ha afirmado que no lo contó en ese momento porque tenía miedo a la reacción que podría tener la policía: "La policía estaba matando gente negra sin motivo alguno. Cuando nos pidieron que bajáramos del coche se pusieron muy agresivos. ¿Querías que le dijera a la policía que nosotros, gente negra, llevábamos un arma en el coche? Tenía miedo, no quería que me dispararan, no quería morir".

Los vecinos alertaron de que se habían oído disparos y al llegar hasta el lugar de los hechos se encontraron a la rapera sangrando, que tuvo que ser atendida en el hospital.

Tory Lanez fue arrestado por poseer un arma oculta (es decir, sin declarar, lo que es un delito en Los Ángeles) pero fue puesto en libertad después de pagar una fianza de 35.000 dólares.

Megan publicó el pasado jueves en su cuenta de Instagram fotografías de sus pies heridos. A pesar de que las borró a las pocas horas, Pop Crave las ha publicado en su cuenta.