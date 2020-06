Debido a la pandemia por coronavirus (COVID-19), BTS se ha visto obligado a cancelar sus conciertos, entre los que se encontraba su tour europeo con parada en Barcelona. Sin embargo, esto no les ha impedido estar muy activos tanto en redes sociales como a través de iniciativas y eventos especiales.

Después de haber celebrado por todo lo alto el séptimo aniversario de la formación del grupo en el 'FESTA 2020', los chicos de BTS se han vuelto a reunir para acercarse un poco más a sus seguidores. Esta vez lo han hecho a través de un concierto online en el que ha habido muchas sorpresas.

El 'Bang Bang Con The Live' se ha podido ver mediante la plataforma Weverse, desde donde los fans podían ir cambiando de cámara, así podían visualizar diferentes tipos de planos, para no perderse ni un detalle: un primer plano de los chicos, una vista panorámica del escenario, como si estuvieras en primera fila del concierto o tener todas las pantallas en una al mismo tiempo.

Los precios de las entradas oscilaban entre los 33€ y los 24€ (en el caso de contar con membresía previa). Si te has perdido el 'Bang Bang Con The Live', estos han sido algunos de los mejores momentos:

1. Una casa para el ARMY

El equipo de BigHit Entertainment ha diseñado toda una casa en tonos pastel para que los chicos del Bangtan se acerquen un poco más a sus seguidores. Los idols han recorrido algunas de las estancias y se han sentado en un sofá para charlar y bromear.

2. Grandes éxitos

Los chicos del Bangtan rescataron algunos de sus grandes éxitos como 'Dope' o 'Boyz With Fun', canciones que se pueden encontrar en su EP de 2015 The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1. También hubo lugar para cantar algunos de los temas de su primer álbum 2 Cool 4 Skool como 'Like'. Esto es algo que los idols no suelen hacer por lo que el ARMY se sorprendió mucho. Además, los chicos también interpretaron sus duetos como RM y Suga que cantaron 'Respect' o Jimin y V que hicieron lo mismo con 'Friends'.

3. La puesta en escena

BTS siempre tiene muy en cuenta la puesta en escena y las coreografías para asegurar a sus fans una experiencia inolvidable. En esta ocasión un detalle que ha llamado mucho la atención es la utilización de paraguas luminosos en la actuación de 'Boys With Luv' o los copos de nieve durante la sobrecogedora 'Spring Day'.

4. El abrazo colectivo

V, Suga, RM, J-Hope, Jin, Jiming y Jungkook no se quisieron olvidar del ARMY, sin los que consideran que no habrían podido llegar donde están y a los que les deben todo. Por este motivo, los chicos se realizaron un divertido abrazo colectivo y virtual para integrar de alguna manera, hacer partícipes y tener más presente a sus seguidores.

5. La despedida

BTS ha transmitido un positivo mensaje de esperanza a sus seguidores para hacerles llegar su calor y que no se sientan solos en estos tiempos difíciles. Los chicos esperan impacientes poder volver a reencontrarse con el ARMY en persona y les han transmitido todo su amor.