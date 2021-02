¿Mentalidad de "tiburón" o de "pobreza"? La polémica que MissAndie ha abierto en Twitter

Uno de los memes más famosos de Breaking Bad habla de cómo uno de sus personajes afronta los problemas con su "PMA", o sea, su "actitud mental positiva", según las iniciales en inglés. Y hay gente que se toma esa filosofía como forma de vida en vez de como el simple meme que es.

MissAndie FTW, una ambiciosa streamer, asegura en un vídeo que ella es así por naturaleza: "Cuando era niña y veía gente exitosa, en mi corazón no había envidia ni rencor. Crecía en mí un sentimiento de 'quiero eso, quiero conseguirlo', y esa actitud me ha servido para dedicarme a lo que me gusta, esforzarme y tener una mentalidad de tiburón".

La frase, que se nota que tiene intención de inspirar, recuerda un poquito a aquel meme de los helicópteros Apache, una mentalidad positiva llevada al extremo y un pelín (solo un poco) arriesgada para compartir a modo de reflexión seria en Twitter o Instagram.

La prueba es que tuiteros e influencers se han metido al debate de si las ganas son suficientes para triunfar. Goorgo, por ejemplo, ha querido bajar a la tierra un tema que ha dado bastante que hablar en las redes sociales.

También Alexelcapo ha dado una larga reflexión al respecto. Su argumento principal para ello es que "hay mucha gente que podría conseguir muchas más cosas si se esforzara, cosa obvia. Pero el mensaje de 'Si te esfuerzas puedes' no me gusta porque es demasiado simple".

Hasta Alex Chiner o Sr. Cheeto (con quien la streamer tuvo un encontronazo en Egoland) han entrado al trapo. ¿Soy yo o huele a pelea tuitera?

"Yo he crecido con esa mentalidad", insiste MissAndie después de convertirse en trending topic. "Aspirar siempre a algo más sin que me regalen nada, trabajando e invirtiendo mi tiempo en aquello que quiero lograr. Es MI opinión y es MI experiencia, igual de válida que la tuya y la de tu familia".

En su larga respuesta, Alexelcapo resume la razón por la que la streamer se ha vuelto tendencia: "esto es Twitter y se te van a lanzar al cuello". Por si había que recordarlo, vaya.