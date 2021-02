Motivos por los que la generación Z debería sentirse orgullosa de serlo

La generación Z es una de las más incomprendidas y demonizadas. Mientras los millennials y sus antecesores viven de las rentas de la nostalgia, estos miran hacia el futuro.

Tenemos mucho que aprender de la generación Z. Estos son sólo algunos motivos por los que deberían sentirse orgullosos de pertenecer a este grupo de nacidos a partir de finales de los años noventa hasta mediados del 2.000.

1. Por su dominio de la tecnología: controlan las nuevas tecnologías mejor que ninguna otra generación. Son los primeros nativos digitales, es decir, cuando nacieron ya existía Internet y YouTube; han crecido con las primeras tablets y, antes que leer, ya sabían hacer scroll en una pantalla.

2. Por su espíritu emprendedor: los zeters consideran que todo se puede aprender a base de tutoriales y que el conocimiento se encuentra a golpe de click. Son una generación autodidacta. No esperan a que las cosas les lleguen, trabajan y crean sus propias oportunidades.

3. Por conseguir que gente de cualquier edad se haga adicto a una aplicación que solo ellos entendían: el fenómeno TikTok y cómo han sabido convertirlo en una catapulta hacia el estrellato.

4. Por ser la primera generación que tiene entre sus prioridades la preocupación por el medio ambiente. Saben que el planeta Tierra es nuestro hogar y mientras las generaciones pasadas lo han explotado, los zeters piensan cómo cuidarlo para las generaciones venideras.

5. Por no tener prejuicios a la hora de escuchar música: el k-pop ha dejado de ser un tipo de música que escuchaban tan solo unos pocos para comenzar a sonar en las radios de medio mundo gracias a la generación Z.

6. Por hablar abiertamente y poner el foco en la salud mental: vale, no todo es de color de rosa dentro de esta generación de adolescentes pero la mayoría están concienciados y saben que tienen que pedir ayuda para superar sus frustraciones, la ansiedad e incluso la depresión.

7. Por amar libremente sin importarle lo que piensen los demás: los zeters son más tolerantes y abiertos de mente. No les importan los géneros, ni las etiquetas. Hablan con lenguaje inclusivo y rompen con los roles de género establecidos.

8. Por Twitch: la generación Z ha convertido esta plataforma de streaming, pensada para gamers y retransmisión de videojuegos, en la nueva televisión.

9. Feminismo y sexualidad: para los zeters el sexo ya no es un tabú. Hacen mucho hincapié en la importancia del placer femenino, en la lucha por la igualdad de derechos y en acabar con las actitudes machistas. Ahora más que nunca suena con fuerza eso de "mi cuerpo es mío y puedo hacer lo que quiera", "si me visto sexy no es para ti" y "yo perreo sola".