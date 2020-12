Test: Descubre si eres millennial, centennial o alfa

Instrucciones: Lee las preguntas y escoge las opciones que más se acerquen a tu forma de ser o de pensar. Apunta las respuestas y comprueba los resultados al final del todo.

1. ¿En qué año naciste?

A. Entre 1990 y 2000

B. Entre 2000 y 2010

C. Entre 2010 y 2020

2. ¿Cómo te entretenías de pequeño?

A. En actividades extraescolares, en el parque, con la gameboy, pintando y coloreando o viendo pelis de Disney

B. pintando, probando looks, haciendo fotos, viendo YouTube y grabando vídeos.

C. Grabando TikToks, hablando por Instagram con mis amigos

3. ¿Qué prefieres?

A. vivir una experiencia inolvidable como dar la vuelta al mundo

B. Tener el último iPhone

C. Convertirte en influencer

4. Se te rompe el móvil y vas a estar al menos 24 horas sin poder tenerlo. ¿Qué haces?

A. Aviso a mis contactos cercanos que no estaré disponible y me lo tomo como una oportunidad para desconectar y hacer cosas que nunca hago

B. Me me enfadaría, lloraría y me pondría con la tablet o el ordenador a hacer lo mismo que hago siempre

C. No puedo vivir sin el teléfono móvil, es una parte más de mí y no puedo hacer mi vida con normalidad sin él.

RESULTADOS

Mayoría de respuesta A: Eres millennial. Naciste entre los años noventa y principios de los 2000. Viviste la llegada de Internet y aunque ahora te cueste recordarlo, disfrutabas haciendo cosas sin mirar a una pantalla, por eso prefieres las experiencias a las cosas materiales.

Mayoría de respuestas B: Eres centennial, vamos que perteneces a la generación Z. Naciste a finales de los noventa y principios de los 2000 hasta el 2010. El atentado del 11-s te queda lejos, te preocupa el medio ambiente aunque prefieres las cosas materiales de las que puedas disfrutar en el momento. No hace falta que nos lo confieses pero si no lo eres, has soñado con convertirte en youtuber.

Mayoría de respuestas C: Eres alfa. Naciste como fruto del ‘iniestazo’ a partir del 2010. Naciste prácticamente con un móvil o una tablet bajo el brazo y al año ya lo controlabas mejor que tus propios padres. Te pasas el día haciendo tiktoks y aspiras a viivr la vida como influencer.