TEST: ¿Eres capaz de continuar estos villancicos?

Los escuchas a todas horas: en los anuncios, los centros comerciales, en las historias de Instagram de tus colegas e influencers a los que sigues. Los pones para crear ambiente navideño mientras colocas el árbol y la decoración, y lo más seguro es que tus familiares te machaquen con ellos en la cena de Nochebuena. Pero ¿te sabes sus letras?

Pon a prueba tus conocimientos en villancicos con este test. Si no te las sabes, no te preocupes, lo más divertido es inventárselas.

'All I Want For Christmas Is You' - de Mariah Carey

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true...

___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___

'Blanca Navidad'

Oh, blanca Navidad, sueño

___ ___ ___ ____ ____

'Campana sobre campana'

Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan

¿Qué nueva nos traéis?

___ ___ ___

___ ____ ____ ___

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ____

'Jingle Bell Rock' - Bobby Helms

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin' and blowin' up bushels of fun

Now the jingle hop has begun

___ ___ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ __ ____ ___ ____

____ ___ _____ ___ ____ ___ _____

__ ___ ____ ___

'Feliz Navidad' - José Feliciano

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

__ ___ ___ ___ __ ____ ____ (x3)

___ ___ ____ __ ____ ____

SOLUCIONES

'All I Want For Christmas Is You' - de Mariah Carey

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you, yeah

'Blanca Navidad'

Oh, blanca Navidad, sueño

Que todo es blanco alrededor

'Campana sobre campana'

Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan

¿Qué nueva nos traéis?

Recogido tu rebaño

¿A dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino.

'Jingle Bell Rock' - Bobby Helms

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin' and blowin' up bushels of fun

Now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square

In the frosty air

'Feliz Navidad' - José Feliciano

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas