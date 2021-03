Muere a los 79 años Roland Williams, el "abuelo de TikTok"

Que la edad no una frontera para triunfar en redes sociales no es ninguna novedad, y aun así no deja de llamar la atención que un señor de casi ochenta años arrase en TikTok. Es lo que le pasaba a Ronald Williams, uno de los usuarios más senior de la plataforma, que tristemente ha dejado este mundo hace unas horas.

Fue su nieto Ryan quien le metió en este mundillo, ya que 'Grandpa Lou Pickles' (su apodo cariñoso) era muy curioso con las nuevas tecnologías. Le abrió perfiles en Instagram, YouTube y TikTok en 2019, aunque fue en esta última donde disfrutó de más éxito.

El sentido del humor marca de la casa y una actitud siempre divertida le llevaron a un pico de 9,1 millones de seguidores en vida, un número que se ha disparado en las últimas horas acumulando 300.000 nuevos followers, desde la triste noticia de su fallecimiento.

A pocos de sus seguidores le pilló por sorpresa: Ronald estaba con la salud delicada desde hace más de un mes, cuando acabó ingresado en la UCI y "no se encontraba muy bien", como dijo Ryan en algunas actualizaciones por Instagram.

Aunque volvió a casa el 16 de marzo, una infección sanguínea frenó su recuperación y acabó con su vida ayer. Desde entonces, sus perfiles sociales han estado lanzando homenajes al que muchos denominaban como "El Abuelo de TikTok", una descripción que acabó asumiendo en sus perfiles.

Williams vivía en La Jolla, una de las zonas más surferas de Estados Unidos, se refería a sus seguidores como "nietos" y era un apasionado de las gominolas. Unos detalles simpáticos con los que salpicaba los vídeos, que ahora mismo rozan los 100 millones de likes.

"Mi abuelo fue super importante para mí", contaba Ryan en sus redes. "Me enseñó a cómo ser yo mismo, a dejar de lado mi timidez... su alma era la más pura que he conocido". En respuesta, muchos seguidores han confesado que ellos también lo sentían como "su abuelo", una muestra de que se le va a echar de menos en la plataforma.