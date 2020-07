Si te gusta el videojuego World of Warcraft, es posible que hayas oído hablar alguna vez de Reckful. Este gran aficionado al juego más famoso de Blizzard se hizo un nombre en la comunidad de streamers con casi un millón de seguidores en Twitch, donde retransmitía sus partidas de WoW y comentarios sobre Azeroth. Pero lamentablemente no volverá a hacerlo.

Byron Bernstein (su nombre real) fue encontrado muerto ayer en su casa de Austin (Texas), según ha confirmado su representante. "Byron era un héroe para mí", asegura Justin Warden, de la agencia de influencers Ader, a la que pertenecía Bernstein. "Era una persona generosa, siempre daba segundas oportunidades. Actuaba como si cada momento compartido con otro ser humano fuera un momento especial de alegría digno de conservarse en la memoria".

Su exnovia, conocida en redes como Blue, también confirmaba la muerte, añadiendo que se trató de un suicidio. Su representante no ha ido tan lejos y no habla directamente sobre los motivos del fallecimiento, aunque sus palabras sí podrían confirmar sutilmente esa teoría: "Se pasó la vida brindando alegría a los demás y buscándola para sí. Espero que con su muerte la gente aprecie el impacto que tuvo, y cómo pudo unirnos. No le olvidaremos".

Desde hace tiempo venía quejándose en Twitter de un estilo de vida poco saludable, o sus agobios frente al futuro. En uno de sus tuits, que lo tenía fijado en el perfil, explicaba irónicamente que su día a día era "mirar cómo otros jugaban en Twitch, cómo otros viajaban en YouTube, y cómo otros tenían sexo en Pornhub". Esto desató numerosos comentarios en redes sobre los ataques que recibía y cómo le provocó una depresión, no confirmada por ninguna fuente oficial.

Sin embargo nadie parecía sospechar un desenlace tan trágico. En un vídeo que compartió en enero, hablaba de cómo un hermano suyo se suicidó cuando él tenía 6 años, algo que le marcó y que sin embargo superó gracia al streaming, según sus palabras. "Nunca había estado tan feliz como ahora", dijo hace seis meses. "No digo que vaya a durar para siempre, pero al menos ahora soy feliz".

Además de la consternación de sus amigos y compañeros de profesión, la muerte de Reckful ha provocado una oleada de simpatía póstuma hacia el streamer, muchos de ellos indicando que recibía de manera regular mensajes de muchos haters, y pidiendo que se midan las palabras que se vierten a los que trabajan en esto.

Para ilustrar esta denuncia acompañan un vídeo de Reckful reaccionando a un troll que le pide en uno de sus directos que se suicide, y se ve cómo la petición descabellada le afecta seriamente. Escalofriante sabiendo lo que ha acabado pasando, y detestable por una actitud de lo más normal en redes.