A Omar Ayuso le ha costado tres meses recuperarse del rodaje del videoclip de 'Juro Que'. Después de hablar sobre un gran desamor en 'El Mal Querer', Rosalía volvía a su esencia flamenca con una canción de amor desgarrador y pasional. Un amor que se ve separado de la noche a la mañana, casi como presagio del distanciamiento social que han tenido que llevar algunas parejas durante la cuarentena.

Para ello, el equipo de Rosalía escogía a Omar Ayuso como el primer protagonista masculino de sus videoclips (el nazareno skater y el torero de 'Malamente' y los músicos de sus colaboraciones no cuentan).

El videoclip comienza con un primer plano de la mirada intensa del madrileño de 22 años. Precisamente esa intensidad ha sido la culpable de demolerlo anímicamente. El actor se ha querido sincerar sobre el impacto que ha tenido en él participar en este trabajo, que considera como la experiencia más fuerte que ha vivido a nivel anímico en su vida. ¿Y por qué ahora? Pues porque se considera preparado para hablar de ello; que ha podido domar la ansiedad y la inseguridad que le causó este trabajo.

"Recuerdo perfectamente la mirada inocente y la sonrisa de cordialidad que @rosalia.vt me puso cuando rodamos el primer plano de este videoclip. Jamás se me olvidarán aquellas palabras: “Joder Omar es muy fuerte, ósea ¿en qué piensas cuando me miras, para marcar esa mirada así?” Nunca la respondí, en parte por vergüenza y por una poquita de humildad", revela Ayuso en el extenso texto que ha compartido en su canal de IGTV.

Omar Ayuso ha reconocido que fue un placer trabajar con Rosalía, que se lo puso todo fácil y se mostró cercana a pesar de los horarios: "Que bonito fue comprobar @rosalia.vt lo trabajadora que eres, que eres incapaz de quejarte de lo más mínimo y cómo eres capaz de tirar varios planos enteros porque el equipo lleva muchas horas trabajando. Fue tan precioso".

Sin embargo, sentía la presión de trabajar con una gran artista de alcance mundial: "Solamente era un niñato afortunado al que le había tocado trabajar con la cantante más grande de su país". Esto hizo que se apodera de él la ansiedad y que sufriera el síndrome del impostor: "Salió el vídeo y apague el móvil 3 días... que fuerte".

Ayuso ha querido agradecer ahora a todos los que le dieron la enhorabuena por este trabajo y reconoce que cada vez que ve el videoclip llora orgulloso de lo que ha sido capaz de hacer: "Sinceramente en su día no lo disfruté, de hecho, lo sufrí y me martiricé (os parecerá absurdo pero así es a veces la inseguridad de este trabajo). Estos últimos días de cuarentena me ha dado por revisar el vídeo y la canción, y lloro cada vez que lo veo. (...) Creo que merezco empezar a disfrutar de estos pequeños regalaros que me da la vida... ¿no?"