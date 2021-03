El padre de Ibai saldrá en 'Lo de Évole'

No es ni la primera ni la segunda vez que Ibai se sienta delante de las cámaras para hacer una entrevista en profundidad. Lo ha hecho con un documental que repasaba su trayectoria hasta principios de 2020, también en los periódicos con mayor tirada de España y hasta en canales especializados en videojuegos. Pero nunca había sido tan sincera como en 'Lo de Évole'.

La promo del programa de La Sexta, que se emitirá el domingo a las 21:25 (y que después podrás ver en ATRESplayer) la anuncia como un evento singular. Un adelanto habla de lo que va a pasar el domingo como un capítulo más"después del Papa y lo de Messi", lo que hace tomar perspectiva de a dónde ha llegado la magnitud de su figura dentro de la cultura popular.

Quizá lo más llamativo de lo que sabemos del programa hasta la fecha es que por fin conoceremos a Javier Llanos, el padre del influencer. Ibai se refiere al acontecimiento como un hecho insólito después de que su aita se pasara "siete años en la sombra". No, no ha estado en el trullo, sino simplemente en un discreto segundo plano.

"Antes me conocían como Javi, ahora soy el padre de Ibai", asegura este en una conversación telefónica con Jordi Évole. Y su primogénito solo tiene palabras de agradecimiento por los sacrificios que hizo por él y su hermano: "mi padre ha llegado a no comer un día para que no nos faltara alimento a nosotros".

A Javi le conocíamos por alguna trastada de la que ha sido objeto por parte de Ibai, que por ejemplo le ha gastado bromas muy pesadas con filtros de Instagram. El cabreo de su padre se convirtió en uno de los primeros virales del streamer en su etapa G2.

Évole también se declara fan de la familia Llanos, desde el abuelo visitando barrios marginales ejerciendo de ATS, a como Javi se sobrepuso a la crisis de 2008, momento en el que perdió su empleo. Algo que quizá le ha ayudado a ser tan sumamente humilde.

Ibai ha ido recordando estos días que es "la entrevista más importante de su vida", y animando a que los chavales "vean la tele el domingo". Y remata con un sentimental "va a ser bonito".