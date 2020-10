Paula Gonu podría tener coronavirus

Paula Gonu podría haberse contagiado de coronavirus. La influencer de 27 años le ha comunicado a sus seguidores a través de redes sociales que ha comenzado a tener algunos de los síntomas de la COVID-19.

Hace unos días Gonu empezó con fiebre, por lo que inmediatamente se confinó en casa. Al vivir sola, le ha tenido que pedir a su padre que le haga la compra para poder cocinar caldos y cremas de verduras, algunas de las comidas que más apetecen y que mejor vienen cuando uno se encuentra enfermo. Aun así, Paula aprovecha las treguas que le da la fiebre para tomar un poquito el sol y no perder su dosis diaria de vitamina D.

Además, su padre se ha llevado a su perrita Coco, ya que en este estado Paula no puede salir a la calle. Esto ha hecho que la influencer se ponga muy triste, ya que comparte la custodia del animal con Alex Chiner y le ha recordado a cuando pasó el Estado de Alarma sola. Al comunicarle a sus seguidores cómo se sentía sin su 'hija', ha revelado que, en realidad, estuvo acompañada: "Durante la cuarentena normal no puede tenerla y estuve sola. Bueno, mentira: hubo una parte de la cuarentena en la que no estuve sola pero esa historia todavía no os la he contado. Pero estuve sin mi perra y ahora que es cuando más la hubiera necesitado no puedo tenerla porque no la puedo sacar a pasear".

Para no aburrirse, la influencer está pasando estos días dedicándole aún más tiempo a su canal de Twitch. Paula Gonu va compartiendo con sus seguidores cómo avanza el estado de su enfermedad. Por ejemplo, después de la fiebre, otro de los signos que indican que podría tratarse de COVID-19 es que ha comenzado a perder el olfato y también el gusto: "Me incomoda no oler pero no quiero que se me vaya el gusto", decía a través de stories mientras olfateaba y saboreaba una aceituna.

Sin embargo, más tarde ha confirmado que ya tampoco le sacaba el gusto a los alimentos y ha expresado lo preocupada que estaba por saber cuándo podría recuperar estos sentidos ya que tiene la costumbre de olerlo todo: "Definitivamente no tengo gusto ni olfato. Todo lo huelo, un libro, un estuche, la comida, todo, todo..."

A pesar de que Gonu se encuentra en cuarentena por tener algunos de los síntomas propios del coronavirus, faltaría la confirmación oficial de que se trata de un positivo a través de una prueba PCR.