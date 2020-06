Con la llegada de la desescalada y la posibilidad de salir a la calle y de quedar con todas esas personas que no hemos visto durante estos meses encerrados en casa, hace que nos apetezca ponernos toda esa ropita que hemos ido acumulando.

Paula Gonu lo sabe bien y por eso ha dedicado el nuevo vídeo de su canal de YouTube a hacer un haul en el que enseñar todos sus nuevos conjuntos. De esta forma la catalana le ha enseñado a las Personas Guapas todas sus nuevas adquisiciones por las que tanto le preguntan a través de Instagram.

La influencer se está aficionando a los cambios de ropa dinámicos gracias a TikTok. Estas originales mudas han gustado tanto que hasta el mismísimo Daddy Yankee ha compartido en cuenta de Instagram uno de estos vídeos en los que Paula utiliza una de sus canciones.

Al ver que la fórmula funciona, Gonu se ha animado ha realizar el haul incorporando estas divertidas transiciones (como si se trataran de disparos) para cambiar de outfit. Esto es fruto de la creatividad de la influencer, ya que según ha contado YouTube ya no le permite hacer este tipo de vídeos utilizando música tal y cómo lo hacía antes.

Además, la joven de 27 años no ha hablado sólo de ropa sino que ha acompañado a los looks con algunos de los peinados que más se hace últimamente: las 'Gonu Coletas' (dos coletas pequeñas en lo alto de la cabeza con los mechones del flequillo), el 'kirikiri' (que no es otra cosa que una media coleta a lo Ariana Grande con una goma gruesa) o ponerse una diadema, la típica de "cuando tenías 7 años".

Paula Gonu ha confesado en alguna que otra ocasión que realizar estos vídeos le lleva mucho tiempo y esfuerzo, y que le gustaría contar con un equipo que la ayudara. Parece ser que la youtuber ha convencido a unas amigas muy especiales para que le echen una mano: se trata de sus "nuevas amigas esclavizadas".

Paula ha vuelto a jugar con sus gemelas y ha creado una historia dentro del vídeo donde parece que no está sola y que estas versiones de sí misma la ayudan con los modelitos y la edición.

Sus seguidores, a los que no se les escapa una, se han percatado en los comentarios de YouTube que el título original del vídeo era "mis nuevas amigas esclavizadas", por lo que la influencer ha tenido que explicar a través de las historias de Instagram que se trata del título que ella le pone a la versión final del vídeo; un título divertido para encontrarlo rápido en el ordenador: "No sé por qué siempre que subo un vídeo a YouTube lo hace con el nombre que le pongo en el programa de edición. Les pongo nombres 'random' para encontrarlo más fácil y que no se repita".