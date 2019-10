Trabajadora y versátil son dos adjetivos que encajan a la perfección con Taylor Swift, que lleva casi la mitad de su vida dedicada a su pasión: la música. Y es que la cantante, compositora, productora y actriz ha conseguido alcanzar muchas y grandes metas para sus 29 años.

En su habitual tónica de 'non stop', la estadounidense atraviesa ahora un momento muy dulce: el 23 de agosto sacaba a la luz 'Lover', su séptimo álbum de estudio, y desde entonces no ha parado de recorrer el mundo para dedicarse a su promoción.

Con tantos medios y programas de televisión que ponen el foco en ella, es lógico que haya decenas de preguntas que la artista se ve obligada a responder una y otra vez. Pero en una de sus últimas entrevistas Taylor confesaba que existe una en concreto que la saca de sus casillas, hasta el punto de que "deteriora su salud mental".

¿Cuál es? Te preguntarás. Pues una que a priori parece muy inocente pero que esconde una explicación detrás: '¿Qué harás si consigues ser feliz?' Y es que gran parte de los temas de Taylor se centran en el dolor, el desamor… y esto es lo que tiene harta a la intérprete, ya que lo que en realidad vienen a insinuar quienes se la hacen es que se quedaría sin repertorio si su vida fuera plena y feliz.

"A lo largo de mi trayectoria haciendo entrevistas, que es de 15 o 16 años, no han dejado de preguntarme por esto una y otra vez, y creo que tiene el potencial de acabar deteriorando mi salud mental". Pero ella misma añadía después con humor: "¿Qué pasaría si un día fuese feliz? ¿No sería capaz de hacer aquello que más me gusta en el mundo? Me encanta escribir canciones sobre rupturas. Son muy divertidas de crear", en un tono que daba pie a pensar que en realidad no le supone una auténtica preocupación, si bien el hecho de que se lo pregunten constantemente sí lo hace.

Y tú, ¿crees que Taylor se quedaría sin repertorio si encontrara la felicidad en su camino?