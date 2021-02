¿Qué significa que algo está ‘to Gucci’?

Si has llegado hasta aquí para descubrir qué significa esta expresión, sentimos decirte que te encuentras un poco obsoleto. Haznos el favor y descárgate la última actualización de tu sistema operativo y deja de ir al ritmo de Internet Explorer, al que le quedan los días contados.

Además, deberías revisar la música que escuchas. Entra en Spotify y ponte al menos el top 50 global o las novedades de TikTok para que sepas qué es lo que se lleva ahora. Porque lo que mola, lo que está chulo o guay ya no es ‘cool’ ni ‘très chic’ sino que ahora se dice ‘ta to Gucci’. Sí, has leído bien, ‘Gucci’, exactamente como la firma italiana. Esta marca se ha convertido en una referencia para la generación Z y la moda trap tiene mucho que ver.

Ya no sólo en cuanto a la estética. No es raro ver a los cantantes urbanos con chándals en los que aparece la doble G, mochilas, gafas de sol e incluso zapatillas y extravagantes sneakers. La expresión ‘ta to Gucci’ nace precisamente de una canción de uno de estos géneros: el reguetón. Y es que Cauty y Rafa Pabón titularon uno de sus temas como ‘Ta To Gucci’.

Aunque desde mucho antes multitud de raperos han titulado a sus canciones como ‘Gucci’ y han utilizado a la marca para sus canciones, ahora más que nunca está a la orden del día. Algunas de las últimas referencias en letras son cuando Rosalía habla de un bolso de ‘Gucci’ en ‘Juro que’ y Camilo en su reciente ‘Ropa cara’, que tan de moda se ha puesto en TikTok.

‘Ta to Gucci’ es el ‘está ‘crema’, que se decía hace unos años en el mundo urbano hasta tal nivel que era el antiguo nombre por el que se conocía a C. Tangana. Si no te convence, también puedes optar por decir que algo está ‘gustoso’, adjetivo que también se ha popularizado y que, aunque está aceptado por la RAE, es más frecuente escuchar en personas de Latinoamérica.