La reflexión de Ana Milán sobre qué hacer si recibes un vídeo de contenido sexual

Ana Milán ha querido concienciar a sus más de medio millón de seguidores en Twitter e Instagram sobre qué hacer en caso de que recibamos un vídeo con contenido sexual que ha podido ser grabado sin el consentimiento de la persona afectada.

La actriz de 'By Ana Milán', disponible en ATRESplayer Premium, ha dedicado un extenso hilo en Twitter para colaborar en esta campaña de la Agencia Española de Protección de Datos poniendo como ejemplo una situación que hemos podido vivir todos y cómo actuar frente a ella.

“Hoy ha llegado a mis manos un vídeo horrible en el que grabaron sin permiso a una chica mientras mantenía relaciones sexuales. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, en algún momento, alguien no sólo decidió engañarla y grabarla, sino también compartirlo y que lo vieran miles de personas. Sin ningún tipo de reparo”, ha escrito Ana Milán en su cuenta de Twitter.

Acto seguido la actriz ha pasado a explicar los pasos a seguir en este tipo de casos, ya que considera que solo existen dos opciones posibles: pararlo o pasarlo. “Eres la solución o eres cómplice. La pregunta es : ¿Yo qué clase de persona soy?”

Para aquellas personas que deciden compartir este tipo de contenido, que bien puede ser un vídeo, una fotografía o un audio de carácter sexual o violento en el que se acose a otra persona, Milán explica que simplemente darle a reenviar puede tener repercusiones legales.

Aunque tal y como subrayan también desde la Agencia Española de Protección de Datos, intentan que nos pongamos en el lugar de la persona afectada y seamos conscientes de que este gesto puede arruinarle la vida.

Para las víctimas explican que hay salida. “Si están compartiendo un contenido sensible sobre ti, si te sientes vulnerable, si sientes que no puedes hacer nada... Te equivocas. No te calles. Me he informado y se puede frenar una situación así…”

La Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal prioritario para denunciar la difusión de este tipo de contenido sensible. Por lo que si estás siendo víctima, puedes ponerte en contacto con ellos para frenarlo.