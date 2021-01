Rosalía confirma el lanzamiento de 'Lo vas a olvidar', su esperada colaboración con Billie Eilish

¡Ya es oficial! Después de muchos rumores, Rosalía ha confirmado por fin, que efectivamente, ya es hora de estrenar su esperadísima colaboración con Billie Eilish.

Tal y como se venía apuntando por redes sociales, tras la filtración de un insider, la canción lleva por título 'Lo vas a olvidar' y su publicación será mañana, jueves 21 de enero. Pero tranquis, que no habrá que esperar hasta la media noche para poder escucharla. Y es que la canción, que llegará acompañada de un videoclip, va a estar disponible a las 18:00 horas en España.

'Lo vas a olvidar' forma parte de la banda sonora de 'Euphoria', la famosa serie adolescente. En concreto, este tema ha sido el elegido como canción principal para promocionar el segundo capítulo especial de la serie que está centrado en la historia de Jules, personaje interpretado por Hunter Schafer.

Billie Eilish ha compartido la noticia siendo consciente de que sus fans llevaban mucho tiempo esperándolo. La publicación ha recibido comentarios de algunas de las actrices de la serie como Hunter Schaffer o Alexa Demie.

Esto es todo lo que sabemos de la colaboración después de más de un año de espera:

La canción está producida por Finneas O'Connor, hermano de Billie Eilish.

Las cantantes han compartido un pequeño fragmento del videoclip en el que la estética es oscura y predominan los tonos azul media noche. En el de Rosalía, aparece ella vestida de chándal con una coleta baja mientras que en el de Billie aparece la joven de 19 años arrodillándose en lo que parece arena.

En ambos teasers se puede escuchar el sonido de agua cayendo, el croar de las ranas y un suspiro al final, como si se tratara de una exhalación muy profunda.

Además, en el tráiler del capítulo se puede escuchar un pequeñísimo fragmento de la melodía y de la letra en el que se escucha cantar a Rosalía y se intuye a Billie Eilish en español: "Dime si me echas de menos. ¿Lo vas a olvidar? Can you let it go? Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar? Can you let it go?"