Rosalía lleva estas dos últimas semanas de cuarentena aprovechando para hacer una ronda de entrevistas que le permitan promocionar su nuevo single 'Dolerme' y que sus fans tengan noticias de ella.

‘Dolerme’ salió sin previo aviso, sin estrategia, sin promoción, sin nada. Simplemente con la intención de alegrar un poco la cuarentena a sus seguidores, de transmitirles aunque fuera un rayito de esperanza o para curarles el alma en la medida de lo posible.

La canción que la ganadora del Grammy por ‘El Mal Querer’ tenía previsto lanzar por estas fechas era otra, un tema mucho más agresivo que ahora se ha quedado en el limbo; pospuesto pero no cancelado.

Según le ha contado a Zane Lowe en un programa especial para Apple Music, se trataba de una colaboración con Travis Scott, la ex pareja de su nueva mejor amiga (y ‘esposa’) Kylie Jenner, con quien ya ha participado en el remix de 'Highest in the room'.

Desconocemos todavía cuál será la fecha escogida para su publicación pero lo que sí sabemos hasta el momento es que la cantante catalana lo considera un tema perfecto para ‘el club’ del que incluso ya tiene el videoclip listo (tal y como adelantaron los productores de CANADÁ): “Tiene una energía que es para un momento muy específico”, por este motivo no ha considerado apropiado lanzarlo en mitad de la pandemia.

Además, Rosalía ha desvelado algunos detalles sobre el estado de su esperada colaboración con Billie Eilish: “Pienso que ayer terminé los arreglos, siento que la producción, el diseño de sonido está casi terminado, así que sólo necesito que Billie me envíe la parte vocal y las ideas que quieren que añada”. Según sus palabras parece que podremos escucharla muy pronto. Quién sabe si a finales de este año como muy tarde.

Rosalía ha sido la DJ invitada en el programa de Zane Lowe y ha pinchado temas que han dejado descolocado al presentador: desde Bach, Aretha Franklin a Camarón, Los Chichos y 'Safaera' de Bad Bunny.

Entre ellos no podía faltar lo último de Frank Ocean, ‘Cayendo’, un tema en español. La cantante de ‘Con altura’ ha querido resaltar que su crush imposible es una referencia innegable para ella: “Creo que todo músico está conectado con el momento que vivimos, así que decir que Frank Ocean no te influyó es una mentira. Sería sólo una mentira. Creo que seguro que influyó en mi generación”.