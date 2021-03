Ruby Rare: educadora sexual, 'queer', no monógama y defensora del body positive

Ruby Rare es la alocada educadora sexual que necesitas conocer. La joven británica divulga a través de su colorida cuenta de Instagram conocimientos sobre el mundo 'queer', sexualidad y body positive.

Defensora del body positive

No hay día en el que Ruby no muestre a través de sus redes sociales su cuerpo de una forma libre y natural. Su discurso consiste en amar el cuerpo que tenemos, en darle cariño, mimarlo, abrazar nuestros complejos. La activista describe de esta forma tan divertida una de las últimas fotos que ha subido a Instagram: "una serie de fotos en primer plano del cuerpo de Ruby, bañado por la luz dorada del sol. Incluye hoyuelos y celulitis, vello corporal, extraños tatuajes torcidos, rollitos en el vientre y pequeños lunares felices. Cuando Ruby vio por primera vez estas fotos, jadeó y dijo en voz alta, a nadie, "¿no es la piel jodidamente increíble?", antes de quedarse dormida en su trampa solar".

Sexualidad sin tabús

Además de apostar por los mensajes positivos hacia nuestro cuerpo, Ruby Rare habla sin tabús sobre la sexualidad y, en concreto, sobre el placer y la sexualidad femenina: desde cómo conocer nuestra vulva y saber más sobre nuestro clítoris, los diferentes juguetes sexuales que podemos utilizar y hasta sobre métodos anticonceptivos. Su forma de comunicar es directa y con total naturalidad, ya que quiere ayudar a normalizar el sexo y todo lo que a este le rodea. Por ejemplo, la joven explica que se acaba de mudar con su principal pareja y que habían mantenido tan pocas relaciones sexuales durante el último año que había perdido la práctica al colocar el preservativo. Esto hizo que se rompiera y que tuviera que tomarse por primera vez la píldora del día después:

"No voy a mentir, los efectos secundarios fueron un shock. Tuve cambios de humor y me sentí fatigada durante algunos días, y estoy esperando que mi próximo período tenga una mente propia, pero estoy tratando de ser paciente con mi útero con este. (Por cierto, el DIU es una forma de anticoncepción de emergencia sin hormonas que está disponible si no te gustan los efectos secundarios de las hormonas). Saber en qué fase del ciclo te encuentras influye en la eficacia de los distintos métodos de AEE. Como hago un seguimiento de mis periodos, tenía una idea bastante precisa de cuándo estaba ovulando, lo que determinó la píldora que me dieron. La educación sobre este tema está mejorando, pero todavía tenemos que gritarlo", ha escrito en su Instagram.

También habla de una forma valiente sobre cómo fue víctima de una agresión sexual y cómo ha conseguido llegar a este punto gracias a años de terapia, reflexión y apoyo de sus seres queridos.

'Queer' y no monógama

A pesar de que Ruby se haya ido a vivir con su pareja, la educadora sexual mantiene una relación no monógama. Ruby habla de su vida sexual y de su relación abiertamente para normalizarlo. Al mismo tiempo que tiene a su principal pareja, un hombre 'queer', con el que ahora convive, Ruby mantiene relaciones sexuales con personas de diferentes géneros e identidades. Ella se considera bisexual/pansexual.

"Hace unas semanas, envié a un respetado periódico unas fotos de nosotros dos para que las utilizaran en un artículo. Poco después, me llamó una mujer del periódico que estaba muy confundida; en la entrevista dije que era marica, pero las fotos muestran claramente a una MUJER y un HOMBRE juntos, lo que significa que en realidad soy heterosexual, ¿no? Hum, sólo porque tengo una vulva y mi pareja principal tiene un pene, seguimos siendo los dos MARICONES Y MUY FELICES POR ESO", denunciaba en su cuenta de Instagram.