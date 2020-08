Selena Gomez confirma su colaboración con BLACKPINK y los fans de Ariana Grande se cabrean

La colaboración entre Selena Gomez y BLACKPINK ya es oficial. La propia Selena ha sido la encargada de anunciar a través de sus redes sociales que se encuentra 'muy emocionada' y que los blinks podrán disfrutar de este featuring dentro de muy poco. Será el próximo viernes 28 de agosto cuando por fin podamos escuchar este single del que aún desconocemos el título y que supone el segundo adelanto de su esperadísimo primer disco de las chicas de oro del K-pop.

Después de 'Sour Candy' junto a Lady Gaga, BLACKPINK ha escogido a Selena Gomez para seguir haciendo llegar el pop coreano a cada uno de los rincones del planeta. Una intención que ya anunció su discográfica, YG Entertainment, al firmar con SONY para su promoción en Estados Unidos, algo que sin duda hará que el grupo crezca mucho más.

Antes de esta confirmación oficial se barajaban otros posibles nombres de artistas que podrían participar en el comeback de las chicas: desde Taylor Swift hasta Ariana Grande. Precisamente los fans de Grande se han tomado a disgusto que finalmente haya sido Selena la escogida. También un sector de la comunidad k-popera de España pedía una colaboración con Marina Jade.

A Selena Gomez se le juntan las buenas noticias y es que la fecha de lanzamiento de este nuevo trabajo coincide con el estreno de la película 'This Is The Year', donde ha participado como productora ejecutiva del proyecto.

Después de más de un año de espera, los blinks ya pueden escuchar en bucle, además de la colaboración con Lady Gaga, 'How you like that', el primer single de 'BLACKPINK. The Album', que estará disponible el 2 de octubre. Un single que ha sido recibido con los brazos abiertos y que ha superado los 400 millones de visualizaciones en YouTube.

Conociendo la fidelidad de los fans de Rose, Jennie, Lisa y Jisoo, no nos extraña que su trabajo con Selena Gomez tenga el mismo éxito.