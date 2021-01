Selena Gomez publica 'De una vez', el tema con el que vuelve a cantar en español

Selena Gomez ha sorprendido a sus fans lanzando nueva música. Y no se trata de una canción cualquiera sino que, 'De una vez', es el primer single del que promete ser su próximo disco y aparece nada más y nada menos que ¡cantando en español!

No es la primera vez que Gomez se atreve con un idioma que no es el inglés. Ya la escuchamos en 'Taki Taki' o en 'Un año sin lluvia' allá por el 2010, además de chapurrear algunas líneas en español en la serie de Disney Channel de la que era protagonista, 'Los Magos de Waverly Place'.

'De una vez' es una canción que habla sobre el amor propio, de sanar las heridas después de una ruptura y de recomponerte para poder seguir adelante. Una letra, en la que no faltan las hipótesis por Twitter que apuntan a que podría estar hablando de sus relaciones pasadas como con Justin Bieber o The Weeknd.

Diez años han tenido que pasar para que este proyecto en español haya podido ver la luz. La propia Selena ha rescatado un tweet de 2011 en el que le decía a sus fans que tenía muchas ganas de que escucharan su disco en español: "No puedo esperar a que todos escuchen el disco en español ;) suena tan bien", decía la cantante. "Creo que la espera valdrá la pena", ha bromeado Selena.

Y es que Gomez piensa que este es el momento perfecto para rendir homenaje a sus raíces latinas como descendiente de mexicanos que es. Así lo ha explicado en una entrevista para Apple Music: "Esto es algo que he querido hacer desde hace diez años, que llevo trabajando en un proyecto en español, porque estoy muy orgullosa de mi herencia. Quería que pasara y pienso que es el momento perfecto porque con toda la división que hay en el mundo hay algo en la música latina que, a nivel mundial, simplemente hace que la gente sienta cosas".

Así han recibido los selenators 'De una vez':

LETRA

Ya no duele como antes, no

La herida de tu amor sanó

De una vez por toda',

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah (Soy más fuerte sola)

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas

Pero ahora este pecho es antibalas

No te tengo a ti, me tengo a mí

No es para que piense' que esto es pa' ti, nah

Yo me fui para que no se te olvide

Que a una muertе como tú se revive

Cuando sе seque el último mar

Es cuando pensaré en regresar

Tú has sobreentendido lo que siento

Ya no estás, qué bueno es el tiempo

Estoy curá' de ti, te dije ya

Ya no te siento aquí, no te siento ya

Nunca supiste, no me supiste valorar, y (Oh)

e una vez por toda' (De una vez por toda'), ah-ah-ah

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (Ah-ah)

Pero ahora este pecho es antibalas

Este pecho es antibalas.

Ahora este pecho es antibalas