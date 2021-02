Silhouette Challenge: el sensual y peligroso reto viral de TikTok al que se ha unido Cardi B

El nuevo reto viral de TikTok es un baile sensual. Vale, hasta aquí nada nuevo ¿no? El problema es lo que algunos pervertidos están haciendo con los vídeos que se unen a esta tendencia.

Estamos hablando del Silhouette Challenge, una de las últimas modas de TikTok. Este reto consiste en aparecer con ropa cómoda de estar por casa como, por ejemplo un chándal, para de pronto convertirte en una persona de lo más atractiva.

En este caso no tienes que arreglarte ni maquillarte sino desnudarte y poner un filtro rojo para que destaque la figura de tu silueta. La forma más repetida de hacer este reto es colocarse en mitad del marco de la puerta y realizar posturas sensuales. ¿El resultado? Parece que te encuentres en uno de los escaparates del barrio rojo de Ámsterdam mientras suena 'Put your head on my shoulder' de Paul Anka.

También hay otras personas que optan por ataviarse con un albornoz o una bata con rulos, como la rapera Cardi B, que se ha unido a esta tendencia atreviéndose a bailar en una barra de pole dance.

La gracia está en la transición que supone este cambio radical: de mujer recatada y de sexualidad reprimida como, digamos, una ama de casa de los años 50, a una "perra sorprendente, curvilínea y elocuente" que cantaría Nathy Peluso.

Como decimos, hasta aquí todo correcto. Sin embargo, hay ciertas personas que se están aprovechando de los vídeos que las chicas están subiendo. ¿Cómo? Ya circulan por YouTube tutoriales para eliminar el filtro rojo y poder obtener las imágenes de las chicas en ropa interior.

Si no te importa subir imágenes en las que la gente te vea en ropa interior, entonces todo ok. Pero si habías pensado unirte a esta tendencia creyendo que añadir este filtro te protegería, los tutoriales demuestran que resulta de lo más sencillo eliminarlo. Por lo que si no quieres exponerte y que haya fotos tuyas semi desnuda circulando por Internet, lo mejor es que realices el challenge con ropa o que directamente no lo hagas.