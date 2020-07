¿Quieres forrarte haciendo vídeos? TikTok Creator Fund te está esperando con 2.000 millones de dólares

Decirte que TikTok es una de las redes más en forma del momento no es precisamente descubrirte la Luna. Que está en serios apuros por una malísima fama en otros países tampoco te pillará por sorpresa. Pero su última novedad si es para dejarte de piedra.

En plena campaña de lavado de imagen, la compañía de origen chino acaba de anunciar un tremendo fondo de ayudas a sus creadores, y quiere apoyar el talento ahora mismo anónimo pero que en el futuro podría convertirse en 'los nuevos D'Amelio'.

La búsqueda de nuevas estrellas en la plataforma se la han tomado muy en serio, como anunciaron hace unos días al destinar 200 millones de dólares a la promoción y patrocinios de tiktokers solo para Estados Unidos. Hoy esa cifra se ha multiplicado por 10.

2.000 millonazos de euros dan para muchísimo, y la meta de TikTok parece hasta loable: "dar voz a aquellos que luchan para conseguir sus sueños utilizando su creatividad, y encender la llama de carreras que inspiren a otros". Qué bonito jolín, espera que hasta me emoshiono.

Bromas aparte, la noticia es que esa cantidad (que todavía puede crecer más) se repartirá entre creadores de todo el mundo. O sea, que ya no hay que ser yanki para llevarse la pasta, puedes estar en un pueblo de Cuenca o un japonés al que parece que le están dando descargas eléctricas en una isla y aun así que te caiga dinerito si cumples algunas condiciones.

Sinceramente, estos requisitos no son muy severos: hay que ser mayor de edad, tener como mínimo unos cuantos seguidores (no se ha revelado cuántos) y subir contenido de manera regular a la plataforma, siempre cumpliendo la Guía de Comportamiento de la Comunidad. Yo ya pensando en el bólido que me voy a comprar con los tiktokdólares...

Ni siquiera se sabe, a la hora de escribir estas líneas, cuándo empezará la movida. Solo han dicho que en agosto, que tiene 31 días y nos imaginamos que la gente ya debe estar contando los segundos para contar los billetes. Seguiremos informando, y mientras tanto, bailaremos un poco, no sea que nos paguen así por sorpresa.