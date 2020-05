Cuenta atrás para que ONCE puede disfrutar del comeback de TWICE. La girl band de K-pop estrena el próximo 1 de junio su noveno mini álbum.

Hace un par de días pudimos ver el espectacular MV 'dance break' que las chicas se han marcado. Apenas unos segundos de una impresionante coreografía que está disponible en TikTok y que no nos extrañaría ver unos cuántos dúos intentando recrearla.

También hemos podido ver el teaser del videoclip de 'More & More', que además de servir como nombre del disco ha sido la canción escogida como principal. Así podemos ver también en el concept film del single a cada una de las chicas (Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu) rodeadas de un entorno floral como si se tratara de ninfas del bosque.

Como suele ser normal en las estrategias de promoción del K-pop, JYP Entertainment ha desvelado cómo suenan los siete temas que componen este mini álbum. Ha sido en forma de medley, donde cada una de las canciones se van enlazando unas con otras como si fueran una sola.

Además, en el vídeo se detalla quiénes han sido los compositores de la música, la letra, los encargados de los arreglos y los productores. Entre los créditos ha habido una sorpresa que han destacado los fans del grupo y es que entre los compositores de 'More & More' se encuentran nada más y nada menos que Julia Michaels (responsable del éxito 'Issues') y Zara Larsson ('This One's For You junto a David Guetta).

Estas son las canciones que podrás encontrar en 'More & More'

1. More & More

2. Oxygen

3. Firework

4. Make me go

5. Shadow

6. Don't call me again

7. Sweet summer day