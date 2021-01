Zahara estrena 'Merichane', su canción más valiente: "He querido contar lo que viví tal y como fue para mí"

Zahara acaba de estrenar 'Merichane', el primer single de su próximo disco que se publicará en primavera, y que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.

Que Zahara se abra en canal para expulsar y casi vomitar todo lo que lleva dentro no es nada nuevo. Sus letras suelen ser desgarradoras. Pero Zaharay crecimiento como persona y como artista. Y ahora ha dejado de lado las letras sobre desamor para meter el

Después de hablar sin tapujos sobre la maternidad subrogada con 'Hoy la bestia cena en casa', Zahara estrena 'Merichane', su canción más valiente. Un tema en el que se muestra como una mártir en una sociedad profundamente machista que tacha a las mujeres de 'putas' por no pedir perdón por vivir su sexualidad.

En 'Merichane', Zahara toca muchos temas: el manejo de las grandes discográficas sobre las mujeres, la bulimia y la ansiedad, la masturbación, el acoso y el abuso por parte de desconocidos o, incluso, por parte de sus propias parejas sexuales.

"Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño. Por eso ahora, en este momento en el que me he visto con fuerza para hacerlo, he decidido compartirlas", ha confesado en Instagram.

La artista se desnuda mostrándonos sus traumas del pasado. Un pasado que se remonta al inicio de su adolescencia y al descubrimiento de su propia sexualidad. La canción lleva por nombre 'Merichane', que según ha confesado se trata del mote que le pusieron a los 12 años por considerarla la 'puta del pueblo'.

"Estoy abrumada, emocionada e impactada por vuestro apoyo, cariño y amor. No sé ni qué decir ahora mismo. Me siento desbordada y feliz. Ojalá encuentre las palabras para agradecerlo como lo siento. Esta tarde os compartiré algunas fotos del rodaje y os cuento quienes son los responsables", ha escrito la cantante en Instagram para expresar el buen recibimiento que está teniendo su vuelta a la música.

LETRA

Yo estaba ahí cuando todos bailaban,

mojaban el dedo,

se creían eternos.

Yo estaba en el baño aguantando la puerta con mi espalda,

mientras les besaba la lengua. Yo estaba ahí en las oficinas de Universal,

tragando sermones sobre mi gran potencial.

Yo estaba ahí abrazada a la taza del váter,

yo era incapaz de soltarla y ellos de mirarme. Yo estaba ahí en urgencias acariciando el límite,

necesitaba algo infalible.

Yo estaba de rodillas pidiendo perdón a vuestro Dios

por no saber decirle que no. Yo o-o-o-o-o-o,

a-a-a-aun ahí sin saber salir.

Yo o-o-o-o-o-ooooo,

a-a-a-a-aun ahí-í-í,

sin saber salir.

Y no logro huir.

Yo estaba ahí cambiándole el nombre a mis amantes

en la lista de contactos.

Yo estaba ahí dejándole las bragas usadas en el armario,

jodiéndole la vida a un extraño. Yo estaba en la otra habitación, escuchaba su respiración,

deseaba que no entrase.

Yo estaba ahí entre las sábanas a esperas del verano,

dejando de ser quién había soñado. Yo o-o-o-o-o-o,

a-a-a-aun ahí sin saber salir.

Y no logro sacarme de ahí.

Yo estaba ahí con las llaves en la mano acelerando el paso,

fingiendo que hablaba con mi hermano.

Yo estaba ahí dejándome hacer

con tal de que acabase de una vez. Yo estaba ahí confesándome por haberme tocado,

pensando que ese era el puto pecado.

Yo estaba ahí metiéndome los dedos hasta el fondo,

queriendo vomitar las penas, la vida, el odio. Yo o-o-o-o-o-o,

a-a-a-aun ahí sin saber salir.

Y no logro sacarme de ahí. Yo o-o-o-o-o-ooooo,

a-a-a-a-aun ahí-í-í,

sin saber salir.

Y no logro, no sé cómo, sacarme de allí.