Zahara publica 'Berlín u5', la canción para celebrar el fin del mundo

Zahara acaba de estrenar 'Berlin U5', el cuarto de single del que será su nuevo disco 'PUTA'. Después de tres canciones reivindicativas y desgarradoras, Zahara nos presenta su tema más electro con el que pretende que bailemos, saltemos y gritemos para quitarnos de encima toda esa intensidad previa.

Ese fue precisamente el motivo por el que escribió esta canción. Lo hizo junto a Guillermo Guerrero (William Warrior), director del videoclip, una noche del verano de 2020 mientras cenaban alitas y bebían sangría. Una canción "que nos llevara de vuelta a las pistas de baile (un deseo casi distópico en plena pandemia)", ha escrito Guillermo Guerrero en su cuenta de Instagram.

La canción y el videoclip están inspirados en la nochevieja de 2019 que Zahara pasó en una rave en Berlín sin saber que unas semanas más tarde la pandemia llegaría para volver impensable (e irresponsable) una celebración así: "Bailar sin pensar en absolutamente nada, sentir el grave golpeando mi pecho, toda la sala vibrando en mis músculos, me hizo creer que no estaba en ninguna parte, ni siquiera allí, rodeada de desconocidos con rostros felices. Allí, en mitad de una pista llena de gente sudorosa con la que me rozaba al moverme, parecía imposible pensar que una pandemia vendría a arrebatarnos ese momento. Tomamos Vodka en lugar de uvas entre las luces y el humo como si aquella noche fuera la última en la tierra, o como si semanas más tarde, al volver a casa, tuviéramos que quedarnos encerrados en ella, alejados de quienes amábamos, con quienes deseábamos volver a bailar, aunque fuera una sola vez más", ha confesado Zahara en sus redes sociales.

Este es precisamente el espíritu del videoclip, donde se han montado una especie de "peli indie que narra las últimas horas de dos personitas que deciden despedirse de este mundo haciendo algo casi revolucionario: bailar", explica Warrior en su Instagram. Para ello, Zahara ha contado con la voz del locutor Carles Francino, que les avisa por la radio de la cuenta atrás para el fin del mundo, y con la presencia del actor Gonzalo Herrero (que también aparece en 'Merichane') para pasar sus últimos segundos sobre la Tierra.

¿Qué es Berlín U5?

"Al principio se llamaba París, pero acabó siendo mucho más alemana. Si me quedaran 58 segundos de vida yo también bailaría", ha explicado en Instagram Stories Martí Perarnau, el responsable del diseño de sonido y de la producción, además de socio de Zahara en muchos otros temas (y en su dúo musical JUNO).

El título hace referencia a la línea U5 del metro de Berlín, que conecta los barrios de la periferia con el centro de la ciudad. Es la única línea de metro que no estuvo dividida durante la Guerra Fría, quedando dentro del Berlín Oriental.