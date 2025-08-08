El oso Paddington de la vida real roba una maleta en Canadá

En la tranquila localidad de Whistler, en la Columbia Británica, Canadá, una vecina vivió una escena digna de una comedia familiar. Loulou McFadzen estaba en su casa cuando, al mirar por la ventana hacia su patio trasero, vio algo insólito: un oso negro cargando con una maleta roja como si fuera un viajero apurado rumbo a la estación.

La mujer, que no podía dar crédito a lo que veía, tomó su teléfono y comenzó a grabar. En el video, el plantígrado avanza con paso decidido, sujetando el equipaje, mientras Loulou exclama entre risas y sorpresa: "¡Dios mío!".

La grabación se difundió rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios divertidos. Algunos usuarios no tardaron en comparar al intrépido ladrón con el famoso oso Paddington, el personaje británico que siempre lleva una maleta y un sombrero: "¡El oso Paddington se volvió loco!", bromeó uno. Otro simplemente resumió la situación con un entusiasta: “¡Jajaja, Dios mío!”.

Aunque no se sabe qué contenía la maleta ni de dónde la tomó el animal, los vecinos de Whistler —acostumbrados a ver osos deambulando por la zona— aseguran que esta es, sin duda, una de las historias más peculiares del verano. El misterioso destino del equipaje sigue siendo un enigma… y muchos se preguntan si el oso estará ya disfrutando de unas merecidas vacaciones.