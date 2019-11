Comprar mola, no lo vamos a negar, pero... ¿y si pudieras convertir una prenda que ya tienes en la lista de 'aburridas' en una nueva a estrenar? O, incluso, diseñar tú misma complementos para lucir piezas únicas. Como sabemos que 24/7 estás en redes sociales y YouTube, va a ser desde ahí donde obtengas inspiración por nuestra parte. ¡Apunta estas cuentas imprescindibles!

1.- Customizar tu propia chaqueta vaquera

Esta idea es maravillosa, con solo unos pasos conseguirás crear una chaqueta vaquera a tu propio gusto. ¡Hazlo ahora y la tendrás preparadísima para las noches de verano más fresquitas!

2.- Inspírate con @psimadethis

Aquí tienes a toda un referente en el mundo Do It Yourself, sus ideas pasan por adornos, diseños de ropa, complementos cuquis... ¡de todo!

3.- Estrena shorts 'viejunos'

¿Cómo cortar esos pantalones que ya no te pones tanto en su estado y que te fliparía tener como shorts? Muy fácil... ¡aquí tienes los pasos!

3.- El eterno estampado tie dye

Para convertir tu ropa de siempre en prendas súper modernas, basta con que les hagas el estampado tie dye. Y dirás. ¿cómo hago yo eso? Pues solo necesitas tinte del color al que lo quieras convertir y echar un vistazo a estos vídeos que lo explican con todo lujo de detalles.

4.- Habitación nueva, por favor

Si eres de los que se rayan fácilmente con la decoración de tu habitación, no te preocupes, hay miles de ideas para redecorarla con solo un poquito de imaginación y unos trucos muy sencillos.

5.- No sin mi bolso

La rafia es el material por excelencia del verano, de eso no hay duda, y a estas alturas de la película el que no tiene uno de estos complementos parece que no existe. Pero bien, no tienes por qué ir a comprarlo a la tienda de turno, ¡no! Puedes pasar una tarde súper animada con tus amigas fabricándolo vosotras mismas y después disfrutar cada vez que alguien os diga lo bonito que es el bolso que lleváis. ¿Cómo? ¡Así de fácil!

6.- El collar de moda

Piensa un momento, ¿qué puedes hacer con dos euros? Pues poca cosa, ¿verdad? ¡No! Porque es el dinero exacto que te costará fabricar el collar de moda de Instagram. Bueno, 2 euros, un poquito de ganas y otro pellizco de maña. Pero seguro que tú lo consigues todo.

Podrás hacerlo del color que quieras, ahí sí que tienes que tener claros tus gustos. Y con materiales tan sencillos como abalorios, hilo, aguja e ilusión, lo tendrás en un pis pas.

7.- La mirada irá a tus orejas

Y, por último, si lo que te gusta a ti son los pendientes, de esos que no dejan que cualquier quite la mirada sobre ellos, enhorabuena, ¡también puedes hacértelos tú misma! Lo mejor es que lo veas y te pongas manos a la obra. ¡Suerte!