Abby, sobre las críticas que recibe tras romper con Karchez: "De la mujer siempre se espera que entienda la situación y se quede"

Cuando una pareja decide hacer pública su relación, las rupturas siempre resultan mucho más complicadas que de normal, ya que muchas personas se creen con el derecho de opinar sobre ellas y de criticar a uno de los dos implicados. Esto es algo que ya han sufrido varios streamers en los últimos años y que en esta ocasión está afectando a Abby y a Karchez, quienes recientemente han confirmado que rompieron hace ya varias semanas. Pero, aunque ambos lados suelen recibir comentarios desagradables al respecto, las mujeres suelen sufrir el doble de críticas, algo sobre lo que la streamer ha reflexionado en directo.

Porque, tal y como ha destacado, da igual lo que ocurra que "la mujer siempre tiene la culpa" a los ojos de muchas personas, algo que cree que pasa porque socialmente se espera que las mujeres comprendan cada situación y se queden con su pareja sin importar lo que ocurra. Además, confiesa que no entiende por qué la están acusado de haber dejado a Karchezen "su peor momento", ya que, si hablan de números, la realidad es que ha pasado ya un año desde que bajaron sus números. Por ello, no entiende por qué han decidido sacarlo ahora para criticarla y asegurar que él no lo está pasando bien por este motivo.

A raíz de esto, confiesa que en alguna ocasión ha estado a punto de explotar frente a los comentarios que ha leído en las redes, ya que uno siempre siente la necesidad de desmentirlos para limpiar su imagen. Pero, al final, ha decidido ignorarlos debido a que es consciente de que no conseguirá nada con ello, ya que cuando uno quiere odiarla lo seguirá haciendo aunque le aclare todas las dudas que pueda tener.

Sin duda, las rupturas públicas son siempre situaciones muy complicadas, ya que uno no puede evitar leer todo tipo de comentarios y opiniones negativas sobre ellos. Por tanto, habrá que esperar y ver si, con suerte, pronto se calman las aguas y tanto Abby como Karchez pueden seguir con su vida sin tener que enfrentarse a este tipo de personas.